Liverpool - PSG : un pari fou tenté par Luis Enrique dans sa compo

Le PSG se déplace sur la pelouse de Liverpool ce mardi à l'occasion du huitième de finale retour de la Ligue des champions. Paris n'a pas d'autre choix que de gagner pour espérer rejoindre les quarts de finale après avoir concédé un cruel revers à l'aller (0-1).

Avant ce match retour face à Liverpool, le PSG a dominé Rennes en Ligue 1 (4-1) malgré le large turnover de Luis Enrique qui préparait déjà ce déplacement périlleux à Anfield. "Je vous ai menti, j'ai toujours pensé à Liverpool", a d'ailleurs admis l'entraineur parisien après la victoire à Rennes en Championnat où il avait assuré ne pas penser au match retour contre les Reds. La tâche qu'attend Paris ce mardi est particulièrement relevée puisqu'aucun club français n'a réussi à battre un club anglais outre-Manche sur les 15 dernières confrontations. Même le PSG s'est cassé les dents avec quatre revers sur leurs quatre derniers matches disputés en Angleterre. Pour y remédier, la compo du PSG pourrait être résolument offensive, même si Luis Enrique n'a donné aucun indice en conférence de presse sur son onze de départ. Désiré Doué, très bon une nouvelle fois face à Rennes, pourrait prendre la place de Ruiz au milieu de terrain. "On a une bonne mentalité, on est confiants, on travaille très dur et on va aller à Liverpool pour gagner" a d'ailleurs lancé le joueur.

Mais Liverpool a un ascendant énorme avant ce huitième de finale retour de la Ligue des champions. Les Reds doivent éviter de perdre pour rejoindre les quarts de finale de la Ligue des champions. Une défaite d'un but les emmèneraient aux prolongations mais nul doute que les hommes d'Arne Slot voudront terminer le travail devant leur public ce mardi. Le week-end dernier en Premier League, les leaders du championnat anglais ont joué à se faire peur en concédant l'ouverture du score face au dernier, Southampton. Ils ont finalement renversé la situation (3-1). "Quand je regarde le match contre le PSG, nous devons monter d'un cran en termes d'intensité", a assuré Arne Slot qui a expliqué n'avoir pas vu telle intensité dans un autre match que celui à l'aller au Parc des Princes.

A quelle heure débute le match Liverpool - PSG ?

Le match Liverpool - PSG débutera à 21h ce mardi. Il se déroulera à Anfield, à Liverpool en Angleterre.

Sur quelle chaîne TV est diffusée Liverpool - PSG ?

Deux chaines diffuseront ce huitième de finale retour de la Ligue des champions Liverpool - PSG. Canal+Foot et Canal+Live 1 retransmettront cette affiche arbitrée par le Roumain István Kovács.

Quelle diffusion streaming pour le match Liverpool - PSG ?

MyCanal proposera une diffusion streaming pour suivre ce Liverpool - PSG. Il faut disposer d'un abonnement pour avoir accès au contenu.

Quelles compostions probables pour Liverpool - PSG ?

Arne Slot pourrait être amené à faire un petit changement par rapport à l'équipe qui s'est imposée au Parc des Princes la semaine passée. En effet, Nunez pourrait intégrer le onze de départ en place de Jota à la pointe de l'attaque. La compo probable des Reds : Alisson - Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson - Gravenberch, Mac Allister - Salah, Szoboszlai, Diaz - Nuñez.

Luis Enrique, quant à lui, est dos au mur avant ce match retour et pourrait aligner une équipe très offensive. Doué pourrait intégrer le milieu de terrain à la place de Ruiz. La compo probable du PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes - Neves, Vitinha, Doué - Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Liverpool - PSG ?

Betclic : Liverpool 2,27 / Nul 3,82 / PSG 2,88

Unibet : Liverpool 2,25 / Nul 3,85 / PSG 2,88

Winamax : Liverpool 2,25 / Nul 3,95 / PSG 2,90