"Mon Dieu, tu es stupide..." Les regrets de Liverpool après avoir raté ce joueur star

Alors que Liverpool va recevoir le PSG ce mardi 11 mars pour les huitièmes de finale retour de la Ligue des champions, les Reds auraient pu compter dans leur rang ce joueur star...

Ce mardi, Liverpool reçoit le PSG dans le choc des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Un match qui sent la poudre, surtout après le scénario cruel du match aller pour les Parisiens, avec ce but dans les dernières minutes d'Elliot. Malgré cette défaite, les Parisiens n'ont pas perdu confiance et ont repris leur marche en avant en championnat, en balayant Rennes 4-1 ce samedi.

Même chose pour les Reds qui sont restés sur leur rythme d'enfer en Premier League, en s'imposant face à Southampton ce week-end, leur offrant 15 points d'avant sur Arsenal. Que ce soit le PSG ou Liverpool, les deux formations se reposent sur un effectif impressionnant avec des internationaux et des stars dans toutes les lignes.

Ce joueur star qui aurait pu signer à Liverpool

Et on ne va pas se mentir, c'est en partie l'argent des investisseurs qui permet aux clubs de performer de la sorte, en s'offrant à peu près n'importe qui... À condition que le joueur soit bien évidemment d'accord et que l'entraîneur donne également son aval.

C'est d'ailleurs l'absence d'accord de l'ancien coach de Liverpool Jurgen Klopp qui avait contraint les Reds à abandonner la piste d'une énorme recrue la saison passée. Un joueur star bloqué par Jurgen Klopp lui-même. "J'aurais pu faire signer Son Heung-min de Tottenham. A l'époque, il était à Hambourg... Je ne me souviens même pas pourquoi le transfert n'a pas eu lieu et rien qu'en le voyant en Premier League, je me suis dit 'Mon Dieu, tu es stupide (de ne pas l'avoir signé).' C'est fou", a avoué Klopp lors d'un événement au Cap (Afrique du Sud), à l'occasion de l'anniversaire de la Hout Bay United Football Community, dans des propos relayés par Marca.

On ne sait pas ce qu'en dite Arne Slot, mais Son Heung-min, seul homme qui surnage ou presque dans une équipe londonienne en perdition, aurait sans doute apporté un peu de folie de plus à l'attaque de Liverpool cette saison et en aurait fait une machine de guerre d'autant plus redoutable.