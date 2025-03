Barcelone - Benfica : une qualification pour oublier le drame

Le FC Barcelone accueille Benfica Lisbonne ce mardi au stade Montjuic pour le compte des huitièmes de finale retour de la Champions League. Vainqueurs à l'aller 1-0, les blaugrana ont des raisons de se méfier des Lisboètes.

Barcelone est à 90 minutes d'une qualification pour les quarts de finale, mais rien n'est encore joué. Vainqueurs 1-0 à l'aller au Portugal malgré une infériorité numérique pendant plus d'une heure, les Blaugrana doivent maintenant finir le travail au stade Olympique Lluis Companys face à un Benfica revanchard. Le club catalan aborde ce match dans un contexte émotionnel particulier, après le report de leur rencontre de championnat ce week-end suite au décès soudain du docteur Carles Minarro Garcia. Une tragédie qui a marqué tout le vestiaire, comme l'a souligné Joan Laporta en évoquant un club " sous le choc ". Le milieu de terrain Pedri a pour sa part écrit sur son compte Instagram " Je n'arrive toujours pas à y croire, j'embrasse très fort la famille et les amis de Carles ". Malgré cela, Flick et ses hommes n'ont d'autre choix que de se concentrer sur cet objectif européen, avec la volonté de prolonger leur invincibilité qui s'étend désormais à 16 matchs.

Un Barça pragmatique à domicile

En s'imposant face à Benfica au match aller, Barcelone a démontré sa solidité malgré un scénario défavorable (le club catalan a joué 67 minutes à 10 contre 11). Le rôle clé de Wojciech Szczesny, auteur de huit arrêts décisifs, et le réalisme de Raphinha ont permis aux Catalans de repartir avec un précieux avantage. Désormais, une simple gestion leur suffirait, mais à domicile, les Blaugrana ne comptent pas se contenter de subir. En témoigne leur bilan récent au stade Olympique : cinq victoires lors de leurs sept dernières réceptions, dont un éclatant 4-0 contre la Real Sociedad. L'histoire plaide également en leur faveur : Benfica ne s'est jamais imposé en quatre déplacements sur le terrain du Barça en Ligue des champions, restant muet lors des trois dernières confrontations.

Hormis les absences de Christensen (blessé au mollet) et Cubarsi (suspendu), le coach allemand des blaugrana pourra compter ce mardi sur l'ensemble de son effectif. Interrogé hier en conférence de presse sur la manière dont son équipe abordera ce match retour, Flick a balayé toute idée de travail déjà fait "La meilleure chose à faire pour nous est de rester concentrés à 100% et de ne pas penser au match aller. Ils pressent haut sur le terrain, ils le font très bien et ils ont gagné beaucoup de matches à l'extérieur. Nous devons en être conscients. Lors de la discussion de ce matin, nous avons montré les bons et les mauvais côtés du match aller. Personne ne pense que le travail est fait de notre côté".

Benfica face à son plus grand défi

Les Lisboètes nourrissent des regrets après l'aller, incapables de capitaliser sur l'exclusion rapide de Pau Cubarsí. Mais ils ont su rebondir en championnat avec une victoire nette contre Nacional (3-0), confirmant leur forme offensive du moment. En pleine lutte avec le Sporting pour le titre au Portugal, les hommes de Bruno Lage doivent maintenant réussir un exploit en Espagne et leur entraîneur est le premier à y croire à ce possible miracle " Nous devons capitaliser sur ce que nous avons fait contre une grande équipe de Barça à l'aller. Nous allons à Barcelone pour gagner, pour passer au tour suivant. C'est le message que nous avons fait passer dans le vestiaire. Nous allons jouer notre jeu et essayer de nous qualifier. L'équipe est en bonne forme et il y a un grand esprit d'unité dans le vestiaire ".

Malgré une cascade de blessures du côté de Benfica (Bah, Di Maria, Manu Silva, Tiago Gouveia) et l'absence de Carreras pour suspension, Lage reste optimiste et sent son équipe capable de crée l'exploit. L'histoire n'est pas du côté de club Portugais qui a perdu cinq de ses six derniers huitièmes de finale après une défaite à l'aller et affiche un bilan médiocre sur le sol espagnol (2 victoires en 13 matchs). Pourtant, leur récente dynamique en Ligue des champions à l'extérieur (trois victoires consécutives) leur offre un mince espoir. Reste à voir si cela suffira face à un Barça déterminé à retrouver les sommets européens.

A quelle heure aura lieu la rencontre ?

Le match entre le FC Barcelone et Benfica Lisbonne qui sera dirigé par l'arbitre Français François Letexier débutera à 18h45 ce mardi au stade Olympique Lluis Companys.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Barcelone - Benfica ?

La rencontre sera retransmise en direct et en intégralité sur Canal+ Foot.

Quelle diffusion streaming pour le match ?

Vous pouvez suivre la rencontre en streaming via l'application MyCanal.

Les compositions possibles

La compo probable de Barcelone : Szczęsny - Koundé, Eric García, Iñigo Martínez, Balde - De Jong, Pedri , Yamal, Olmo, Raphinha - Lewandowski

La compo probable de Benfica : Trubin - Araujo, Antonio Silva, Otamendi, Dahl - Barreiro, Aursnes, Kokcu, Akturkoglu, Schjelderup, Pavlidis

Les côtes probables

La grosse côté est à chercher du côté de Benfica pour ce huitième de finale retour.

Betclic : Barcelone 1,36 / Nul 5,85 / Benfica 6,95

Unibet: Barcelone 1,37 / Nul 5,80 / Benfica 6,90

Winamax : Barcelone 1,38 / Nul 5,70 / Benfica 7,00

Parions Sport: Barcelone 1,35 / Nul 5,90 / Benfica 7,10