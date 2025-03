Atlético - Real : attitude, Vinicius... Mbappé pose problème en Espagne avant le choc décisif

Avant le choc décisif en huitièmes de finale de la Ligue des champions face à l'Atlético Madrid, l'attitude de Kylian Mbappé au Real Madrid pose problème. En colère le week-end dernier, le Français est pointé du doigt en Espagne.

Mbappé boudeur, Mbappé râleur. Le Santiago Bernabéu a découvert ce dimanche soir une nouvelle facette de l'attaquant français. Ovationné lors de sa sortie contre le Rayo Vallecano (2-1), le n°9 a gardé la tête baissée avant de jeter un léger regard vers son coéquipier et compatriote Eduardo Camavinga qui lui tapait dans la main avant de prendre son relais. Au moment de saluer Carlo Ancelotti, le natif de Bondy a gardé les yeux baissés en marmonnant sa déception d'avoir quitter le terrain. Buteur face au Rayo après être resté muet durant quatre rencontres, Kylian Mbappé a levé le poing en l'air pour célébrer, mâchoire serrée. Une célébration qui reflète une potentielle mésentente avec l'autre star de l'équipe Vinicius : " Vinicius et Mbappé ne s'entendent pas aussi bien qu'il y paraît. Ils sont à un moment délicat de leur relation. Et cela rejaillit sur le jeu de l'équipe. Ce ne sont pas des rivaux, ce ne sont pas des ennemis, ils ne se détestent pas, mais j'ai l'impression qu'ils nous vendent une fraternité qui n'existe pas", a souligné Anton Meana, journaliste chez nos confrères espagnols de la Cadena Ser. Nul doute que la prestation de Kylian Mbappé ce mercredi soir sera très observée par les journalistes de l'autre côté des Pyrénées.

"Je vois Kylian très heureux tout le temps"

Ce mardi, Kylian Mbappé a reçu le soutien de son compatriote Aurélien Tchouaméni. Présent en conférence de presse, le milieu tricolore a insisté sur le bon comportement de son coéquipier face aux critiques : " C'est incroyable de parler de jours difficiles pour lui. Juste parce qu'il n'a pas marqué depuis deux jours. S'il marque demain, tout le monde dira que c'est un joueur incroyable. Kylian n'a besoin de conseils de personne. Il est très heureux, il a marqué beaucoup de buts et il en marquera encore beaucoup. Il est calme. Kylian veut gagner et marquer à chaque match. Il n'est pas plus motivé pour jouer contre l'Atletico ou le Rayo. Je le vois très heureux tout le temps. Il n'y a aucun problème".

Mbappé absent à l'entraînement !

À la veille du choc entre le Real Madrid et l'Atlético de Madrid en Ligue des champions, Kylian Mbappé était absent du début de l'entraînement. D'après le quotidien espagnol AS, le Français a notamment fait du travail spécifique à cause d'une gêne musculaire. Le buteur tricolore devrait néanmoins tenir sa place au Metropolitano, tout comme Thibaut Courtois et Antonio Rüdiger, absents face au Rayo Vallecano. Les deux hommes étaient présents lors du dernier entraînement collectif. Blessés de longue date, Dani Carvajal, Eder Militao Jesús Vallejo et Dani Ceballos seront absents ce soir. Suspendu lors du match aller, Jude Bellingham devrait faire son retour dans le onze de Carlo Ancelotti.

Les Colchoneros en quête d'un exploit XXL !

Défaits 2-1 à l'aller, les joueurs de l'Atlético Madrid ont 90 minutes devant eux pour renverser leur éternel rival et voisin madrilène. Pour cela, Diego Simeone pourra compter sur son homme en forme, Julian Alvarez. En conférence de presse, l'entraîneur argentin n'a pas manqué de souligner que l'exploit est possible : "Le football a des scénarios différents au cours d'un match. Les énergies sont différentes. Nous aurons des moments difficiles en défense, nous aurons de meilleurs moments... La qualité et la fraîcheur dépendront des joueurs. Eux ont l'avantage et nous devons chercher le but qui nous permettra d'égaliser. Je crois en mes joueurs, j'ai confiance en l'équipe. Je comprends parfaitement le cœur de mes joueurs et je n'ai aucun doute sur le fait que nous allons essayer de rester en Ligue des champions. Notre objectif est de jouer la finale". Le vainqueur de cette confrontation en huitièmes de finale de la Ligue des champions retrouvera Arsenal ou le PSV Eindhoven au prochain tour.

À quelle heure débute Atlético - Real ?

Le coup d'envoi du huitième de finale retour de la Ligue des champions opposant l'Atlético Madrid au Real Madrid est prévu mercredi 12 mars à 21h00 au Stade Metropolitano à Madrid (Espagne). Le Polonais Szymon Marciniak sera au sifflet.

Sur quelle chaîne regarder Atlético - Real ?

Détenteur des droits TV de la Ligue des champions, Canal+Sport diffusera l'affiche entre les Colchoneros et les Merengue.

Comment suivre Atlético - Real en streaming ?

Si vous souhaitez regarder le choc retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions entre les deux clubs madrilènes sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal.

Quelles sont les compositions probables d'Atlético - Real ?

Atlético : Oblak (G) - M.Llorente, Gimenez, C.Lenglet, J.Galan, G.Simeone, R.De Paul, Barrios, Lino, Griezmann, J.Alvarez.

Real : Courtois (G) - Valverde, R.Asencio, Rüdiger, F.Mendy - Tchouaméni, Bellingham, Brahim Diaz - Rodrygo, Mbappé, Vinicius.

Quels sont les pronostics d'Atlético - Real ?