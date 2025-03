PSG - OM : supporters, rivalité, "de l'indifférence"... Luis Enrique lance le Classique

Alors que les supporters parisiens promettent un accueil virulent à Adrien Rabiot et aux joueurs marseillais, Luis Enrique a apaisé les tensions avant le Classique, ce dimanche soir.

Le Classique est lancé ! Après la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions mardi soir à Liverpool, le Paris Saint-Germain fait son retour en Ligue 1. Le club de la capitale retrouve ce dimanche son éternel rival, l'Olympique de Marseille. Au Parc des Princes, les supporters du club de la capitale vont retrouver Adrien Rabiot, un joueur formé au PSG évoluant désormais à l'OM. Après un départ houleux en 2019, Adrien Rabiot cristallise les tensions dans ce Classique qui s'annonce houleux. Afin de détendre l'atmosphère et éviter de potentielles sanctions, le club francilien a adressé un message à ses supporters dans une vidéo publié sur les réseaux sociaux : " Quand on est supporter, on encourage, on soutient. Sans insulter. Sans exclure. Sans stigmatiser", peut-on lire.

Un message de paix et de bienveillance vite repris, à sa manière, par Luis Enrique : "O n sait que c'est un match particulier. Ma réflexion est la même : les supporters sont importants pour nous, on a besoin d'eux. On adore leur état d'esprit, leur soutien au fil des saisons. J'aimerais qu'on puisse compter sur leur soutien pour tous les matches qui restent. Les supporters devraient se focaliser sur le PSG. Il n'y a pas plus grande indifférence que de ne consacrer aucun moment à l'adversaire", a souligné l'Espagnol.

En conférence de presse, l'entraîneur du PSG a souligné l'importance de la rencontre : " C'est un des meilleurs matches qu'on peut jouer avec le maillot du PSG. Ça représente la possibilité d'apporter à nos supporters une joie supplémentaire. Gagner des titres et voir que ce que tu fais sur le terrain apporte de la joie aux supporters. C'est l'une des choses les plus gratifiantes. Pour le reste, ce qui me motive est d'écrire d'autres pages d'histoire du PSG. Tant que je serai là, c'est ce qui me motivera. Les Classiques ont peu à voir avec le classement et les états de forme. La rivalité est historique. Je ne peux imaginer un Championnat espagnol sans un Barça-Real. Pareil ici avec le PSG et l'OM. Ce sont de beaux matches. Il y a des répercussions, c'est aussi une occasion de chambrer pour les supporters. D'un point de vue sportif, il faut profiter de la fête. Mais on sait que le foot est de la passion. On a pu le voir à Liverpool. On va rechercher la même chose mais dans une veine éducative".

Des éloges respectives

Respectivement interrogés sur leur homologue du soir, Luis Enrique et Roberto De Zerbi ont loué plusieurs qualités. Les deux techniciens se respectent comme ils l'ont confirmé en conférence de presse : "Grâce à son entraîneur Luis Enrique, le PSG a fait un saut de qualité au niveau du mental, et je voudrais faire la même chose avec mon équipe", a déclaré l'Italien. De son côté, l'ancien entraîneur du FC Barcelone a tarit des éloges sur son confrère : "J 'aime l'état d'esprit de De Zerbi d'avoir une équipe qui commande sur le terrain. Je suis sûr qu'il va presser haut, chercher à lutter. Il y aura de nombreux " un-contre-un "".

Plusieurs enjeux sur le terrain

Au Parc des Princes, les enjeux seront nombreux au coup d'envoi. Avec 65 points engrangés lors des 25 premières journées, le Paris Saint-Germain court toujours après l'invincibilité en championnat durant une saison entière. De leur côté, les Marseillais comptent bien profiter du match nul de Nice contre Auxerre (1-1) pour prendre cinq points d'avance sur leurs poursuivants niçois et monégasques, en cas de victoire en terre parisienne.

À quelle heure débute PSG - OM ?

Le coup d'envoi du Classique, dernière affiche de la 26e journée de la Ligue 1 opposant le Paris Saint-Germain à l'Olympique de Marseille est prévu dimanche 16 mars à 20h45 au Parc des Princes à Paris. Clément Turpin sera au sifflet de PSG - OM.

Sur quelle chaîne regarder PSG - OM ?

Détenteur des droits TV du championnat français, DAZN diffusera le choc de la 26e journée entre les deux premiers de la Ligue 1.

Comment suivre PSG - OM en streaming ?

Si vous souhaitez regarder le Classique entre les Parisiens et les Marseillais sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur DAZN.

Quelles sont les compositions probables de PSG - OM ?

PSG : Donnarumma (G) - Hakimi, Marquinhos (ou Beraldo), Pacho, N.Mendes - Zaïre-Emery, Vitinha, J.Neves - Doué, Dembélé, Barcola.

Marseille : Rulli (G) - Balerdi, Kondogbia, L.Felipe - Luis Henrique, Bennacer, Rongier, Dedic - Rabiot, Greenwood - Gouiri.

