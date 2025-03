Villarreal - Real : une rencontre avec un enjeu crucial pour le Real

Ce samedi, le Real Madrid se déplace à Villarreal pour le compte de la 28ème journée de la Liga. Un nul ou une victoire permettrait aux Madrilènes de prendre la tête de la Liga en attendant le choc Atletico Madrid - Barcelone demain.

Fraîchement qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, le Real Madrid poursuit sa campagne en Liga avec un déplacement périlleux face à Villarreal, samedi soir à l'Estadio de la Ceramica. Les hommes de Carlo Ancelotti, actuellement deuxièmes au classement à égalité de points avec le FC Barcelone, ont l'occasion de s'emparer provisoirement de la tête du championnat face à un adversaire qui occupe la cinquième place, à cinq points de l'Athletic Bilbao (quatrième).

Mendy absent un mois

Le Real Madrid aborde cette rencontre après sa qualification éprouvante aux tirs au but (2-2 score cumulé) face à l'Atlético Madrid en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Cette qualification a suscité de nombreuses critiques, beaucoup jugeant que les Madrilènes ont été chanceux et pointant du doigt le comportement contestable de certains joueurs, notamment Vinicius et Mbappé. Hormis les absents de longue durée comme Militao, Carvajal et Ceballos, le Real sera aussi privé de Ferland Mendy pour ce déplacement. Le Français est indisponible pour au moins 4 semaines à cause d'une blessure au biceps fémoral. Le défenseur central David Alaba qui a fêté son retour à Gerone en février devrait connaître sa quatrième titularisation de suite.

Ce match contre Villarreal sera donc l'occasion de guetter la réaction des hommes d'Ancelotti face à ces critiques. Les Blancos devront rapidement basculer sur le championnat avec ce déplacement crucial, avant d'affronter Leganés et de disputer la demi-finale retour de Coupe du Roi contre la Real Sociedad le 1er avril. Ce week-end s'annonce particulièrement important dans la course au titre puisque le Barça et l'Atlético s'affrontent dimanche soir, offrant au Real une opportunité en or de prendre ses distances avec au moins l'un de ses principaux rivaux

Villarreal : un adversaire à ne pas sous-estimer

L'équipe de Marcelino qui sera privée de Gerard Moreno et Kiko Femenia ce soir, présente un bilan honorable cette saison avec 12 victoires, 8 nuls et 6 défaites en 26 matchs de championnat. Le "Sous-marin jaune" s'est révélé particulièrement séduisant sur le plan offensif avec 48 buts marqués, mais sa défense poreuse (36 buts encaissés, le pire total du top 5 pourrait compromettre ses chances d'accrocher une qualification pour la Ligue des Champions. Les partenaires de Nicolas Pépé restent sur une défaite surprise 1-0 à Alavés, qui a mis fin à une série de six matchs sans défaite. Cependant, ils se montrent particulièrement solides à domicile avec seulement deux revers concédés cette saison. Le précédent affrontement entre les deux équipes s'était soldé par un match spectaculaire (4-4). Malgré des performances parfois en demi-teinte cette saison, l'immense qualité de l'effectif madrilène et sa capacité à se transcender dans les moments décisifs en font un favori logique, même face à un Villarreal déterminé à créer l'exploit pour poursuivre son rêve européen.

A quelle heure aura lieu la rencontre?

La rencontre entre Villarreal et le Real Madrid qui sera dirigée par l'arbitre expérimenté Jesus Gil Manzano aura lieu ce samedi à 18h30 au stade de la Céramique (anciennement Madrigal)

Sur quelle chaîne TV est diffusé Villarreal - Real Madrid ?

Cette rencontre de la vingt-huitième sera diffusée sur Bein Sports 2.

Quelle diffusion streaming pour ce match ?

Pour visionner le match en streaming, il faut se rendre sur la plateforme Bein Connect.

Les compositions possibles de départ

La compo probable de Villarreal: Conde - Foyth, Kambwala, Costa, Cardona - Parejo, Gueye, Pino, Baena - Pepe, Perez

La compo probable de Real Madrid: Courtois - Valverde, Rudiger, Asencio, Alaba - Modric, Camavinga, Bellingham - Vinicius, Mbappe, Rodrygo

Les différentes côtes

Le Real Madrid est légèrement favori pour ce choc face au Villarreal.

Betclic : Villarreal 3,10 / Nul 3,95 / Real Madrid 2,11.

Winamax : Villarreal 3,00 / Nul 3,85 / Real Madrid 2,15.

Unibet : Villarreal 3,02 / Nul 3,85 / Real Madrid 2,13.

Parions Sports : Villarreal 3,05 / Nul 3,90 / Real Madrid 2,10.