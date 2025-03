"La classe ça ne s'achète pas" : la réaction cinglante d'Adrien Rabiot envers Nasser al-Khelaïfi et le PSG

Victime de nombreuses insultes lors de son match face au PSG dimanche soir, Adrien Rabiot a réagi sur Instagram et n'a pas maché ses mots.

Insulté par un grand nombre de supporters au Parc des Princes dimanche 16 mars, Adrien Rabiot a réagi sur ses réseaux sociaux ce lundi, taclant sèchement son ancien club et le président du PSG. "Insulter une mère, et un père décédé... Tout se paye un jour. Vous ne l'emporterez pas au paradis. Croyez-moi. Nasser (al-Khelaïfi, le président du PSG), tu peux avoir tout l'argent du monde et même plus, la classe ça ne s'achète pas " a lancé le capitaine de l'OM lors de ce PSG - Marseille.

Sa mère et agente, Véronique Rabiot, également ciblée dimanche, a assuré ce lundi sur les ondes de France Info qu'elle comptait porter plainte. " Je ne comprends pas pourquoi le match n'a pas été arrêté. Je ne comprends pas pourquoi personne ne s'indigne. Le PSG et ses supporters devraient toutefois faire l'objet d'une procédure disciplinaire par la commission de la Ligue de football professionnel (LFP).

© Instagram Adrien Rabiot

Comme l'indique Le Parisien, le joueur a également partagé dans sa story la publication d'Arnaud Péricard, son avocat où ce dernier condamne les " tribunes qui ont violement pris à partie Adrien et Véronique Rabiot, s'en prenant à sa condition de femme " et évoque " les conditions tragiques du papa d'Adrien il y a quelques années ". Pour rappel, Michel Provost, le père du joueur, est décédé en 2019 après douze années passées dans un état neurologique paralysant.