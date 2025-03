La tenue encore très spectaculaire de Jules Koundé pour son arrivée à Clairefontaine

Le joueur du FC Barcelone, passionné de mode, a encore frappé avec une nouvelle tenue qui va faire le buzz.

Lundi 17 mars, début de semaine pour tout le monde et une rentrée des classes pour les joueurs de l'équipe de France. Les Bleus sont de retour avec deux matchs importants de la Ligue des nations contre la Croatie, jeudi 20 et dimanche 23 mars. Comme à chaque fois, le défilé des joueurs à Clairefontaine est très attendu. Si pour l'ensemble des joueurs la tenue a été soft, le spécialiste, Jules Koundé a encore frappé ! Casquette, pantalon large, grande veste beige... Découvrez sa tenue juste en dessous.

Il faut dire que les joueurs prennent le temps de bien s'habiller et embauchent même du personnel comme l'explique le Parisien dans un reportage publié ce lundi. Malick Sall y témoigne d'ailleurs, son métier est "simple" : faire les courses pour les joueurs, dénicher et acheter des pièces rares et tendances. "Les jeunes sont attirés par ça et, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, les arrivées en équipe nationale qui sont devenues de vrais défilés, même ceux qui ne sont pas fans se sentent obligés de suivre le mouvement." explique-t-il.