Explications, colère et contradictions… 10 passages à retenir de l'interview événement de Mbappé

Dans son interview pour le Parisien publié le 17 mars 2025, Kylian Mbappé a redit son attachement à l'équipe de France et est revenu sur sa relation avec Didier Deschamps. S'il gardera toujours du respect pour "le seul sélectionneur qu'il a connu", il évoque "deux, trois désaccords", "pas grave(s) du tout", qui ont tout de même émaillé leur relation."S'il y avait une rupture, je n'aurais jamais répondu à ses appels. Tout le monde me connaît. S'il y a une rupture avec quelqu'un, je ne maintiens pas le contact, je ne sais pas faire semblant", a expliqué Mbappé. "On a connu des succès ensemble et notre relation ne peut pas finir à la poubelle." Mais, "ça ne veut pas dire que dans une relation, il n'y a jamais de désaccord", rappelle-t-il.