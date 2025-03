Croatie - France : deux grosses inquiétudes pour Deschamps

L'équipe de France se déplace en Croatie ce jeudi à l'occasion du quart de finale aller de la Ligue des Nations. La composition de Didier Deschamps reste encore très incertaine.

On entre dans le vif du sujet dans cette Ligue des Nations avec la phase à élimination directe. La Croatie a terminé à la deuxième position de son groupe derrière le Portugal. Les Croates ont conclu la phase de poules par trois matches sans le moindre succès et reçoivent la France avec peu de confiance. Pour autant, ils sont souvent redoutables dans les phases à élimination directe de compétitions continentales ou internationales. Sur leur pelouse, les Croates n'ont aussi jamais concédé de défaite lors de cette Ligue des nations où ils avaient atteint la finale la saison passée.

En face, l'équipe de France a décroché une belle première place dans son groupe juste devant l'Italie grâce aux résultats des face à face entre les deux équipes. Les Bleus ont conclu cette phase de groupes de Ligue des nations par un beau succès en terres italiennes (3-1). Les vainqueurs de cette compétition en 2021 ont de beaux arguments avant de se déplacer en Croatie ce jeudi. "L'envie est toujours là, quand on vient représenter l'équipe de France on a le devoir de se donner au maximum et de performer. On est tous des compétiteurs. On a forcément pour but de bien figurer et de la gagner", a déclaré Jules Koundé en conférence de presse.

A quelle heure débute le match Croatie - France ?

Le match Croatie - France débutera à 20h45 ce jeudi. La rencontre se déroulera au Stadion Poljud de Split en Croatie.

Sur quelle chaîne TV est diffusée Croatie - France ?

TF1 diffusera cette rencontre entre la Croatie et la France. Ce quart de finale aller de la Ligue des nations sera arbitré par le Norvégien Espen Eskås.

Quelle diffusion streaming pour le match Croatie - France ?

Deux diffusions streaming seront disponibles pour suivre ce Croatie - France. MyCanal et TF1+ proposeront une diffusion en streaming de ce choc.

Quelles compostions probables pour Croatie - France ?

La Croatie a un effectif de qualité. La plupart des joueurs sont expérimentés comme au milieu de terrain avec la présence de l'éternel Luka Modric qui devrait, bien évidemment, débuter cette rencontre. Le Lyonnais Duje Caleta-Car devrait aussi commencer. Le XI de départ des Croates : Livakovic - Sutalo, Caleta-Car, Gvardiol - Modric, Kovacic, Perisic, Sosa - Kramaric, Budimir, Ivanovic.

En face, il y a deux grosses incertitudes avant ce déplacement en Croatie. Didier Deschamps a été privé de Dayot Upamecano et Théo Hernandez qui ne se sont pas entrainés avec l'équipe ce mercredi. Ils pourraient donc débuter sur le banc. En attaque, Ousmane Dembélé pourrait occuper la pointe. Le XI probable des Bleus : Maignan - Koundé, Konaté, Saliba, Digne - Koné, Tchouaméni, Rabiot - Kolo Muani, Dembélé, Mbappé.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Croatie - France ?

Betclic : Croatie 3,63/ Nul 3,37/ France 2,05

Unibet : Croatie 3,55/ Nul 3,30/ France 2,06

Winamax : Croatie 3,75/ Nul 3,30/ France 2,05