Kings League en France : date, équipes, diffusion TV... Toutes les infos

Après la Coupe du monde, le championnat de Kings League débarque en France et on vous dit tout !

La Kings League débarque en France ! La compétition de Gerard Piqué, ancien défenseur du FC Barcelone et de la sélection espagnole, débarque en France sous la forme d'un championnat étalé sur sept journées. La grande première aura lieu le dimanche 6 avril. Les matchs se disputeront au Parc des expositions de Villepinte. Du 8 au 25 mai auront lieu les play-off pour les quatre meilleures équipes… qui seront toutes qualifiées pour la Coupe du monde. Et bonne nouvelle pour les fans, la compétition sera diffusée en direct sur les antennes de M6 via M6+ et sur les chaînes Twitch de chaque président.

Quelles équipes et capitaines ?

Le 24 mars prochaine, sur la chaîne Aminematue, la draft du championnat, au cours de laquelle les présidents pourront choisir leurs joueurs sur le modèle de la draft NBA, sera diffusée en direct sur Twitch.

Huit équipes ont déjà été officiellement annoncées avec des créateurs de contenu sur les réseaux sociaux et même des internationaux français... La liste :