Kings League en France : équipes, joueurs, règles... Comment suivre les matchs en direct ?

Après la Coupe du monde, le championnat de Kings League débarque en France et ça commence ce dimanche 6 avril.

La Kings League débarque en France ! La compétition de Gerard Piqué, ancien défenseur du FC Barcelone et de la sélection espagnole, arrive en France sous la forme d'un championnat étalé sur sept journées. La grande première aura lieu ce dimanche 6 avril. Les matchs se disputeront au Parc des expositions de Villepinte. Du 8 au 25 mai auront lieu les play-off pour les quatre meilleures équipes… qui seront toutes qualifiées pour la Coupe du monde. Et bonne nouvelle pour les fans, la compétition sera diffusée en direct sur les antennes de M6 via M6+ et sur les chaînes Twitch de chaque président.

Quelles équipes et capitaines ?

Le 24 mars prochaine, sur la chaîne Aminematue, la draft du championnat, au cours de laquelle les présidents pourront choisir leurs joueurs sur le modèle de la draft NBA, sera diffusée en direct sur Twitch.

Huit équipes ont déjà été officiellement annoncées avec des créateurs de contenu sur les réseaux sociaux et même des internationaux français... La liste des capitaines :

Équipe 1 : Amine, Samir Nasri, Jérémy Menez

Amine, Samir Nasri, Jérémy Menez Équipe 2 : Domingo

Domingo Équipe 3 : Kameto

Kameto Équipe 4 : Michou

Michou Équipe 5 : Pfut

Pfut Équipe 6 : Adil Rami

Adil Rami Équipe 7 : Squeezie, Maxime Biaggi, Djilsi

Squeezie, Maxime Biaggi, Djilsi Équipe 8 : Aurélien Tchouaméni, Mike Maignan, Jules Koundé

Les joueurs engagés :

F2R : William Harhouz, Kevin Bru, Louka Masset, Haris El Moutaqi, Sahir Boumhand, Sofiane Chenaa, Safwane Ben Hariz, Andy Wothor, Allan Rakotovazaha, Rayan Tahar

: William Harhouz, Kevin Bru, Louka Masset, Haris El Moutaqi, Sahir Boumhand, Sofiane Chenaa, Safwane Ben Hariz, Andy Wothor, Allan Rakotovazaha, Rayan Tahar Karasu : Ahmed Ouachani, Zinedine Ayadi, Salim Abdou Mohamed, Mehdi Gacem, Mohammed Berrabah, Abdelhamid Touati, Bilal Bouchelouche, Alexandre Fakir, Kevin Kuya Yacine Ben Cherki

: Ahmed Ouachani, Zinedine Ayadi, Salim Abdou Mohamed, Mehdi Gacem, Mohammed Berrabah, Abdelhamid Touati, Bilal Bouchelouche, Alexandre Fakir, Kevin Kuya Yacine Ben Cherki FC Silmi : Bilal Hadraoui, Liam Mirandon, Jhon Suarez, Maxime Dague, Nicolas Le Metayer, Abdel-Amine Tran, Clément Michelet, Lukas Jeremie, Allan Eloundou Mani, Leandro Fernandes

: Bilal Hadraoui, Liam Mirandon, Jhon Suarez, Maxime Dague, Nicolas Le Metayer, Abdel-Amine Tran, Clément Michelet, Lukas Jeremie, Allan Eloundou Mani, Leandro Fernandes Generation 7 : Clément Boguey, Yonni Bouguerra, Driss Zidane, Brunnel Tutuana, Mehdi Tenniche, Yllan Ait-Ouarab, Nyls Gomez, Mamoudou Cissokho, Enzo Dron, Solal Pelmard-Bassi

: Clément Boguey, Yonni Bouguerra, Driss Zidane, Brunnel Tutuana, Mehdi Tenniche, Yllan Ait-Ouarab, Nyls Gomez, Mamoudou Cissokho, Enzo Dron, Solal Pelmard-Bassi Panam All Starz : Idir Ahmin, Nicolas Martins, Guillaume Lesec, José Pereira Do Amaral, Daniel Mboudoud, Alric Francisco, Phi-Long Tran, Louis Coppin, Nzaba Lungituka, Adama Wagui

: Idir Ahmin, Nicolas Martins, Guillaume Lesec, José Pereira Do Amaral, Daniel Mboudoud, Alric Francisco, Phi-Long Tran, Louis Coppin, Nzaba Lungituka, Adama Wagui Wolf Pack FC : Oscar Le Guillou, Mourad Khalfa, Jordan Boli, Quentin Bakouzou, Alexandre Delarboulas, Mathias Faillenot, Dylan Djedor, Beendo Z, Lotfi Djellaili, Thibaut Pereira

: Oscar Le Guillou, Mourad Khalfa, Jordan Boli, Quentin Bakouzou, Alexandre Delarboulas, Mathias Faillenot, Dylan Djedor, Beendo Z, Lotfi Djellaili, Thibaut Pereira Unit3d : Théo Chendri, Marvin Emmanuel, Youssef Khatiri, Abdraman Toure, Van Landry Nguekam, Yassine Skira, Alex Diliberto, Louis Lapouge, Florian Forestier, Alseny Sano

: Théo Chendri, Marvin Emmanuel, Youssef Khatiri, Abdraman Toure, Van Landry Nguekam, Yassine Skira, Alex Diliberto, Louis Lapouge, Florian Forestier, Alseny Sano 360 Nation : Jean-Marc Koffi, Assilenou Toviave, Christophe Rodrigues, Hamed Karamoko, Yann Mvita, Bilel Boucheker, Leny Gomez, Mohamed Tbahriti, Ilian Hamoum, Marco Alarcon

Le programme des matchs de la 1ère journée

Wolf Pack (Adil Rami) contre Panam (Pftur)

F2R (Amine) contre Karasu (Kameto)

Unit3d (Squeezie, Maxime Biaggi, Djilsi) contre Generation 7 (Michou)

FC Silmi contre 360 Nation (Mike Maignan, Aurélien Tchouaméni, Jules Koundé)

Les règles

Les matchs sont découpés en 2 périodes de 20 minutes chacune. Lors du début du match, il n'y a sur le terrain que les gardiens et un joueur de chaque équipe. Chaque minute qui suit, un joueur supplémentaire rejoint son équipe à tour de rôle jusqu'à la 18ᵉ minute à laquelle un dé géant sera lancé sur le terrain et qui déterminera le nombre de joueurs qui joueront les dernières minutes avant la mi-temps. Cette dernière durera 3 minutes avant de laisser à la deuxième période qui démarrera avec tous les joueurs sur le terrain.

La seconde période permet aux entraîneurs d'intervenir avec les armes secrètes choisies aléatoirement avant chaque match. Il y a 6 armes au total : le tir au but, la pénalité, l'exclusion de 4 minutes d'un joueur adverse, le but double pendant 4 minutes, joueur étoile (but doublé si un joueur étoile marque), le joker qui peut remplacer n'importe quelle arme ou voler la carte de l'adversaire lorsqu'elle est utilisée. Pour utiliser une carte, il faut appuyer sur le bouton vert et le bouton rouge lui actionne la pénalité du président qui vient donc tirer au but.

Enfin, si à la 38ᵉ minute il y a égalité entre les deux équipes, la règle du but en or s'applique. Si à l'inverse l'une des deux équipes mène, un ballon rouge sera introduit et rapportera 2 buts à chaque fois qu'il finira au fond des filets. S'il y a encore égalité à la fin du match, une séance de tirs aux buts est organisée. L'équipe gagnante sera récompensée de 3 points et la perdante de 0. Si le match se termine à la séance de tirs aux buts et dans ce cas, ce sera 2 points et 1 point pour les équipes gagnantes et perdantes.