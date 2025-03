Algérie - Botswana : un cadre de retour chez les Verts

L'équipe d'Algérie affronte ce vendredi le Botswana dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les trois points sont indispensables aux Verts pour retrouver la place de leader du Groupe G.

Avec le succès du Mozambique face à l'Ouganda (3-1), les Fennecs ont donc l'obligation de s'imposer à Francistown(Botswana) pour aborder la phase retour des éliminatoires en position de leaders. Après avoir manqué les deux dernières phases finales de la Coupe du Monde, un autre échec serait une catastrophe pour les fans algériens d'autant plus qu'aucun grand cador du continent ne se dresse sur la route de la sélection dans cette phase de poule. Or, cette rencontre face au Botswana ressemble à un vrai match piège car le déplacement s'annonce périlleux, entre fatigue, absences et contexte particulier du Ramadan.

Sous la direction de Vladimir Petkovic, arrivé en mars 2024, l'Algérie affiche un visage rassurant : invaincue à l'extérieur (5 matches, 2 points concédés), elle a marqué 24 buts en 10 matches (dont des éliminatoires CAN 2025), avec une défense solide (6 buts encaissés). Malgré une défaite surprise contre la Guinée (2-1) en juin 2023, l'équipe a retrouvé une dynamique positive, portée par des éléments clés comme Riyad Mahrez ou le revenant Youcef Belaili, de retour après 14 mois d'absence.

Belaili : Le Retour d'un Maestro

Le retour de Youcef Belaili en sélection après plus d'un an d'absence est l'un des points forts de cette convocation. Le joueur de l'Espérance Sportive de Tunis (EST) a retrouvé sa place grâce à une saison exceptionnelle, tant en club qu'en continent. Vladimir Petkovic justifie ce choix : " C'est le bon moment pour le convoquer. C'est surtout grâce au fait que son rendement est continu durant toute la saison avec son club. " Un avis partagé par Rafik Saifi, ancien international algérien : " Retour de Belaili ? Oui, choix logique. C'est son rendement qui l'a fait revenir. Depuis la saison dernière, celle qui l'a vu devenir champion d'Algérie avec le MCA, il a été meilleur buteur et meilleur passeur. Et là, avec l'ES Tunis, sa rentabilité aussi bien en championnat qu'en Coupe d'Afrique parle d'elle-même. " Effectivement, Belaili a brillé lors de la saison 2023-2024 : sacré champion d'Algérie avec le MC Alger (meilleur buteur et passeur), il a enchaîné avec l'EST, où il s'impose comme un élément clé en Ligue des Champions africaine. Son sens du dribble, sa vision et son audace en font une arme redoutable pour déstabiliser le Botswana. En concurrence avec Saïd Benrahma pour l'aile gauche, il incarne l'espoir d'une attaque créative et imprévisible, essentielle pour briser les défenses compactes.

Défis et obstacles

Le sélectionneur Petkovic doit composer avec plusieurs absences majeures : Houssem Aouar, Baghdad Bounedjah, Anis Hadj Moussa et le gardien Anthony Mandrea. Sans oublier un voyage éprouvant de 8 heures et un match programmé à 14h, en plein Ramadan, exigeant une gestion minutieuse de l'énergie physique et mentale. La capacité à s'adapter à ces contraintes sera déterminante pour éviter un piège tendu par un Botswana ambitieux.

Troisième du groupe avec 6 points, le Botswana, qualifié pour la CAN 2024 (seconde participation de son histoire), a progressé sous l'intérim du Sud-Africain Morena Ramoreboli, désormais entraîneur permanent. Avec deux victoires en quatre matches (dont un succès contre la Guinée) et une série de quatre matches sans défaite en compétition officielle, les " Zèbres " comptent sur leur public et leur solidité à domicile pour créer l'exploit. Toutefois, ils n'ont jamais battu l'Algérie en match officiel, un historique qui pèse en faveur des Fennecs.

Une victoire algérienne permettrait de prendre six points d'avance sur le Botswana et d'aborder sereinement le choc contre le Mozambique (leader) mardi prochain. Pour Petkovic, l'objectif est clair : capitaliser sur l'efficacité offensive (Mahrez, Belaïli, Benrahma) et une défense rigoureuse (Bensebaini, Mandi) pour dominer un adversaire coriace mais moins expérimenté. Dans un contexte où chaque détail compte, l'Algérie doit transformer ses ambitions en actes. Un succès à Francistown ne serait pas seulement un pas vers le Mondial 2026, mais aussi un symbole de résilience après les désillusions récentes, notamment leur élimination précoce à la CAN 2023. Avec Belaili en forme, les Fennecs disposent d'un atout supplémentaire pour raviver l'étincelle offensive qui leur a parfois manqué. La route est encore longue, mais les Fennecs ont les armes pour briller. À eux de confirmer.

A quelle heure aura lieu la rencontre?

La rencontre entre le Botswana et l'Algérie aura lieu ce vendredi 21 mars à 14h00 au stade Obed Itani Chilume Stadium à Francistown (Botswana)

Sur quelle chaîne TV est diffusé Botswana - Algérie ?

La rencontre entre Botswana et Algérie n'est diffusée sur aucune chaîne française. Au niveau local en Algérie, c'est l'ENTV terrestre qui détient les droits de transmission.

Quelle diffusion streaming pour ce match ?

Pour visionner le match en streaming, il faudra être abonné à l'Equipe. Ainsi, il vous sera possible de suivre la rencontre via la plateforme de L'Equipe, L'Equipe Live Foot

Les compositions possibles de départ

La compo probable de Botswana: Phoko - Ditlhokwe, Gaolaolwe, Leinanyane, Kopelang - Ditsele, Modingwane, Batlokwa - Orebonye, Seakanyeng, Setsile.

La compo probable de l'Algérie: Oukidja - Ait Nouri, Mandi, Bensebaini, Atal - Zorgane, Boudaoui, Chaibi - Belaili, Mahrez, Gouiri.

Les différentes côtes

L'Algérie demeure favori chez les bookmakers pour cette rencontre à l'extérieur à Botswana

Betclic : Botswana 5,40 / Nul 3,27 / Algérie 1,62.

Winamax : Botswana 5,40 / Nul 3,30 / Algérie 1,64.

Unibet : Botswana 5,45 / Nul 3,30 / Algérie 1,58.

Parions Sports : Botswana 5,40 / Nul 3,25 / Algérie 1,62.