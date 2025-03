France - Croatie : Deschamps chamboule tout et prend des risques

L'équipe de France accueille ce dimanche la Croatie au Stade de France en quart de finale retour de la Ligue des Nations. Pour se qualifier, les Bleus devront remonter deux buts pour effacer la triste défaite du match aller (2-0)

Terrassée sur le sol dalmate, l'équipe de France se retrouve au pied d'un Everest dominical au Stade de France. L'échec cinglant de Split (2-0) contraint les Bleus à une remontée spectaculaire pour espérer poursuivre leur épopée en Ligue des Nations. Face à des Croates ayant déployé un football de dentellière mêlé à un pragmatisme redoutable, les hommes de Didier Deschamps doivent réinventer leur partition.

Métamorphose attendue des Bleus

Le couperet devrait s'abattre sur plusieurs titulaires après une prestation collective en demi-teinte. La fragilité manifeste de Lucas Digne devrait ouvrir la voie au retour de Théo Hernandez, tandis que Jonathan Clauss se profile pour occuper le couloir droit. L'édifice central pourrait connaître une refonte avec Dayot Upamecano susceptible de venir épauler ou remplacer l'un des piliers de la charnière Konaté-Saliba. Dans l'entrejeu, Mattéo Guendouzi voit sa position fragilisée, alors que Rabiot ne dégage pas une grande sérénité depuis l'épisode houleux du Parc des Princes. Eduardo Camavinga et Manu Koné, qui ont apporté un élan plus offensif après leurs entéres lors du match aller, sont tous les deux en pôle position pour commencer la rencontre. À la pointe de l'attaque, la soirée cauchemardesque de Randal Kolo Muani lui vaudra vraisemblablement un rôle de spectateur. Michael Olise ou Bradley Barcola pourraient ainsi rejoindre le ballet offensif orchestré par Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé.

Neuf confrontations sans victoire pour la Croatie face à la France avant 2022. Puis le vent a tourné. Deux succès consécutifs, dont le dernier jeudi soir grâce aux réalisations d'Ante Budimir et Ivan Perisic, ont métamorphosé la psychologie des joueurs au damier. Sous la baguette de Zlatko Dalic, ils ont démontré leur capacité à déjouer les pronostics et à faire trébucher les géants. Cependant, loin de leurs terres, les Croates perdent de leur superbe : aucune victoire en déplacement dans cette édition de la Ligue des Nations. L'enceinte dionysienne représente donc un défi majeur face à une équipe de France blessée dans sa chair et déterminée à rétablir l'ordre naturel des choses.

S'inspirer de l'exploit de 2013

Si l'équation semble complexe, l'histoire du football regorge de remontées fantastiques. Les Bleus peuvent d'ailleurs s'inspirer de la victoire acquise face à l'Ukraine en novembre 2013 dans les barrages du Mondial 2014 (3-0, après une défaite 0-2 à l'aller). Une réalisation précoce pourrait insuffler une nouvelle dynamique à cette double confrontation encore indécise. Pour accomplir ce miracle, les Tricolores devront retrouver leur essence guerrière et cette rage de vaincre qui forge leur légende. Plus qu'une qualification, c'est la flamme de l'espoir qu'il s'agit de raviver avant d'entamer la longue marche vers le Mondial 2026. Dans l'arène du Stade de France, c'est l'âme même du football français qui sera en jeu, prête à renaître de ses cendres ou à s'éteindre dans un silence assourdissant.

A quelle heure aura lieu la rencontre?

Le match entre la France et la Croatie aura lieu ce dimanche à 20h45 au Stade de France (Saint Denis). Il sera arbitré par l'expérimenté homme noir Michael Oliver (Angleterre)

Sur quelle chaîne TV est diffusé France - Croatie ?

Ce match retour sera à suivre en direct et en exclusivité sur TF1 à partir de 20h35.

Quelle diffusion streaming pour ce match ?

Pour visionner le match en streaming, vous pouvez vous connecter sur la plateforme MyTF1.

Les compositions possibles de départ

La compo probable de la France: Maignan - Koundé, Upamecano, Saliba, Digne - Koné, Tchouaméni, Camavinga ; Dembélé, Mbappé, Barcola.

La compo probable de la Croatie: Livaković - Stanišić, Šutalo, Ćaleta-Car, Gvardiol - Kovačić, Modrić - Perišić, Baturina, Kramarić - Budimir.

Les différentes côtes

La France est largement favorite chez les bookmakers pour ce match retour face à la Croatie

Betclic : France 1,42 / Nul 4,70 / Croatie 7,10.

Winamax : France 1,42 / Nul 4,60 / Croatie 7,50.

Unibet : France 1,41 / Nul 4,60 / Croatie 7,00.

Parions Sports : France 1,42 / Nul 4,75 / Croatie 7,00.