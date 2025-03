Christophe Galtier : que devient l'ancien entraîneur du PSG ?

Entraîneur de Paris de 2022 à 2023, Christophe Galtier s'est exilé très loin de la France.

Visage incontournable du football français pendant plusieurs années, Christophe Galtier a été le coach du PSG pendant une petite année. Malgré un titre de champion de France, le jeu et les résultats n'ont pas été à la hauteur des attentes de la direction du club parisien.

Licencié en 2023 du PSG, il ne lui a fallu que quelques mois pour rebondir. Le 12 octobre 2023, Christophe Galtier s'engage officiellement avec le club qatarien d'Al-Duhail SC pour une durée de deux ans. Tenant du titre en championnat lors de la prise de poste de l'entraîneur français, le club termine à la 6e place l'année suivante. Malgré des résultats mitigés, il reste en poste et obtient finalement un trophée un an plus tard avec la Coupe des Étoiles.

Bientôt licencié ?

Depuis quelques semaines, le Français est sous la menace d'un licenciement. Selon la Gazette du Fennec il va bientôt être remplacé par l'ancien sélectionneur de l'équipe d'Algérie, Djamel Belmadi. Entre 2010-2012 et 2015-2018, il avait notamment conduit l'équipe à quatre titres. En cas de départ, Christophe Galtier pourrait se retrouver à nouveau sur le marché et son nom circulerait déjà du côté de l'Angleterre et West Ham.