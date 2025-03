Rabiot "otage du PSG" : quand Véronique Rabiot se payait Nasser al-Khelaïfi pour défendre son fils

Invitée sur le fauteuil rouge de Complément d'enquête ce jeudi, Véronique Rabiot, la mère d'Adrien Rabiot, s'est déjà payée à plusieurs reprises le patron du PSG.

Son nom est connu dans le milieu du football. Véronique Rabiot, mère d'Adrien Rabiot, milieu de l'équipe de France et actuel joueur de l'Olympique de Marseille, mène la carrière de son fils d'une main de fer depuis ses débuts en professionnel, le 26 août 2012. Sa caractéristique : être sans filtre et provoquer des réactions parfois épidermiques dans le monde du ballon rond. C'était une nouvelle fois le cas il y a quelques jours lors du PSG - OM avec des banderoles et chants autour de son fils et de sa famille, qui ont provoqué de vives réactions dans le milieu du football.

"Insulter une mère et un père décédé… Tout se paye un jour. Vous ne l'emporterez pas au paradis", a réagi Adrien Rabiot lui-même après le match. "Nasser (Al-Khelaïfi), tu peux avoir tout l'argent du monde, et même plus, la classe ça ne s'achète pas", a aussi lancé le joueur sur Instagram, lui et sa mère ayant un lourd passif avec le président du Paris Saint-Germain.

Ce n'est pas la première fois en effet que la famille Rabiot règle ses comptes avec le PSG et son président. L'histoire entre les deux parties s'est même très mal terminée, après 9 saisons de collaboration, donc deux en junior pour Rabiot. En 2019, le milieu de terrain refusait de prolonger car il n'était pas convaincu par le rôle tactique qui lui était assigné. Un choix peut être discutable, mais qui a valu une mise à l'écart très longue, Rabiot n'ayant joué aucun match pendant six longs mois.

Une histoire douloureuse pour la famille Rabiot

N'importe quel agent ou conseiller de joueur serait monté au créneau. Pour Véronique Rabiot, cette mise à l'écart a provoqué une colère noire, de celles d'une mère qui défendra toujours son fils face aux tempêtes. "Adrien est prisonnier. Il est même otage du PSG. Bientôt, c'est au pain sec, à l'eau et au cachot", va-t-elle déclarer. Elle trouvera finalement une porte de sortie à son fils avec la Juventus, en Italie. Adrien Rabiot va y évoluer pendant 5 ans, jusqu'à son départ en 2024, libre, car les exigences de Véronique Rabiot n'étaient plus en adéquation avec la volonté du club turinois...

Des choix et une parole, jamais contestés publiquement par le premier intéressé, mais qui ont eu des conséquences sur sa carrière. Sans club au lancement de cette saison et un temps écarté de l'équipe de France, dont il était devenu un cadre ces dernières années, Rabiot signera finalement à l'Olympique de Marseille, le principal rival du PSG dans l'Hexagone.

Si Véronique Rabiot est intransigeante dans les affaires et ne mâche pas ses mots, elle porte également sur ses épaules toute la famille et la fratrie après le décès tragique du père d'Adrien, Michel Provost, en 2019. Victime d'un AVC en 2007, ce dernier a été victime d'un syndrome d'enfermement, le laissant paralysé entièrement sauf des yeux et des paupières pendant plus de dix ans.