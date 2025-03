"J'aurais pu gagner le Ballon d'or si je n'avais pas pris de la cocaïne", cette confession très étrange d'une ancienne star

Ancien attaquant, cette star estime qu'elle aurait pu gagner le Ballon d'or sans cette mauvaise direction.

Ancienne star du football mondial, notamment passée en France du côté de l'AC Ajaccio, le Roumain Adrian Mutu s'est livré dans une interview pour le Telegraph. Véritable icône dans son pays, l'attaquant a marqué des centaines de buts durant l'ensemble de sa carrière, de la Fiorentina à Chelsea, en passant par la Juventus. Très à l'aise techniquement, Adrian Mutu aurait même pu entrer au Panthéon du football mondial... Mais sa carrière a pris un tournant dramatique avec une prise de cocaïne durant son passage à Chelsea, en octobre 2004. Suspendu 7 mois pour dopage à l'époque, l'attaquant regrette.

"Prendre de la cocaïne pendant mon passage à Chelsea a été la pire décision que j'ai pu prendre dans ma carrière. J'étais seul et triste, mais ni la dépression ni quoi que ce soit d'autre ne justifiait mes actes. J'aurais dû demander de l'aide, et je ne l'ai pas fait. Cependant, on apprend de tout dans la vie, et cette leçon a fait de moi une meilleure personne, beaucoup plus mature et plus consciente de moi-même. Et j'en suis fier", a-t-il déclaré.

"J'aurais pu gagner le Ballon d'or"

Si sa carrière ne s'est pas arrêtée et que son passage en Italie a pu le relancer, Adrian Mutu estime que sans cet épisode, il aurait pu prétendre au Ballon d'or. "J'y ai réfléchi à plusieurs reprises. Je crois que pendant plus d'une saison, j'ai été parmi les meilleurs joueurs du monde, j'aurais donc pu le gagner facilement. Mais de mauvaises décisions m'en ont empêché. J'essaie de ne pas m'en vouloir."

Désormais, Adrian Mutu est devenu entraîneur. Pour le moment sa carrière ne décolle pas vraiment avec déjà six clubs entraînés, ainsi que la sélection des moins de 21 ans de Roumanie. Il affiche désormais une vraie ambition, pouvoir entraîner en Angleterre. "Sans aucun doute, ce serait une étape importante dans ma carrière" lance-t-il dans son interview.