Saint-Etienne - PSG : les Parisiens sacrés champions dès ce soir si ...

Toujours invaincu en Ligue 1, le PSG se déplace à Geoffroy-Guichard lors de la 27ème journée. Face à Saint Etienne, le club francilien aura un double objectif: poursuivre sa marche triomphale et pourquoi pas décrocher un nouveau titre national.

Une victoire contre l'AS Saint-Étienne, combinée à une contre-performance de l'OM (nul ou défaite face à Reims) plus un score de parité entre Monaco et Nice, devrait suffire à couronner le club de la capitale dès la 27e journée. Avec 19 points d'avance sur leur dauphin marseillais, les hommes de Luis Enrique surfent sur une dynamique impressionnante. Leur succès 3-1 face à l'OM avant la trêve a conforté leur leadership et renforcé leur statut d'équipe la plus en forme d'Europe.

Un 27ème match sans défaite ce samedi permettrait au PSG d'égaler le record du club établi en 2015-2016. Autre performance en ligne de mire : égaler le record historique de 38 matchs à l'extérieur sans défaite, actuellement détenu par l'AC Milan de 1993. Malgré une actualité extra-sportive agitée, avec les récentes révélations sur Nasser Al-Khelaïfi dans "Complément d'enquête", le club reste focalisé sur ses objectifs : un quadruplé inédit, avec la Ligue des champions comme principal défi, et une fin de saison historique en championnat. Les coéquipiers de Marquinhos pourront même briguer la Coupe du Monde des Clubs (Juin-Juillet), un trophée qui s'apparente comme un bonus plus qu'un réel objectif de la saison.

Des Stpéhanois décimés

En face, l'ASSE s'accroche dans la lutte pour le maintien. Les Verts espèrent voir leur match arrêté contre Montpellier leur être favorablement attribué, ce qui leur permettrait de sortir de la zone rouge. Mais face au PSG, invaincu lors de leurs 27 dernières confrontations, l'espoir est mince. D'autant plus que les Stéphanois seront privés de Maxime Bernauer (suspendu) et probablement de Boakye et Ben Old (blessés).

De son côté, le PSG devra faire sans Kang-in Lee, touché à la cheville avec la Corée du Sud (face à Oman lors des éliminatoires de la Coupe du Monde). L'absence du Coréen est estimée à deux semaines mais cela ne devrait pas impacter le onze type francilien. L'effectif pléthorique des Parisiens offre de multiples solutions au milieu de terrain avec notamment le retour en forme de Zaïre-Emery. Plusieurs internationaux qui ont enchaîné de longs déplacements avec leurs sélections respectives devront commencer le match sur le banc à l'instar de Hakimi, Kvaratskhelia et Marquinhos. Luis Enrique devrait donc opter en attaque pour un trio offensif tricolore Barceola-Dembelé-Doué. Si Paris fait le travail, ce déplacement pourrait marquer le début d'un printemps glorieux pour les Rouge et Bleu. L'Europe les attend, mais la Ligue 1 n'a sans doute plus grand-chose à leur refuser.

A quelle heure aura lieu la rencontre ?

Le match entre l'AS Saint-Etienne et le Paris Saint Germain qui sera dirigé par Jeremy Stinat débutera à 19h00 ce samedi au stade de Geoffreoy-Guichard.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Saint-Etienne - PSG ?

La rencontre sera retransmise en direct et en exclusivité sur DAZN. Les prix de l'abonnement ont été revus à la baisse puisque l'offre Pass fin de saison est à 35 €.

Quelle diffusion streaming pour le match ?

Vous pouvez suivre la rencontre en streaming uniquement sur la plateforme DAZN. Le match est diffusé à partir de 19h00.

Les compositions possibles

Saint-Etienne : Larsonneur - Maçon, Batubinsika, Abdelhamid, Pétrot - Moueffek, Ekwah, Bouchouari, Cardona - Stassin, Davitashvili

Paris Saint-Germain: Safonov - Kimpembe, Beraldo, Neves, Hernandez - Zaïre-Emery, Ruiz, Vitinha - Barcola, Dembelé, Doué.

Les côtes probables

Le Paris Saint Germain est largement pour ce duel face à Saint-Etienne.

Betclic : Saint-Etienne 14,00 / Nul 8,65 / Paris SG 1,15

Unibet: Saint-Etienne 14,00 / Nul 8,60 / Paris SG 1,13

Winamax : Saint-Etienne 15,00 / Nul 9,00 /Paris SG 1,15

Parions Sport: Saint-Etienne 15,00 / Nul 9,00 / Paris SG 1,15