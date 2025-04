Dunkerque - PSG : un grand retour pour Paris

Le PSG se déplace sur la pelouse de Dunkerque ce mardi à l'occasion de la première demi-finale de la Coupe de France.

C'est l'une des surprises de ce dernier carré de la Coupe de France. L'USL Dunkerque, pensionnaire de Ligue 2, tentera de faire tomber l'ogre parisien. En Coupe, les cinquièmes de Ligue 2 restent sur deux beaux exploits de suite après avoir sorti le LOSC en huitièmes de finale puis Brest en quart de finale. Malgré tout, la forme du moment reste délicate pour les Dunkerquois qui ont subi trois revers de suite en Championnat avant la réception du PSG. "Depuis le tirage, on n'a gagné qu'un match… Beaucoup de monde en parle. Si on veut que le club élève son niveau, il faut être capable de gérer cette situation", a alerté l'entraineur Luis Castro.

Pour Paris, tout va bien dans le meilleur des mondes. L'équipe de Luis Enrique n'en finit plus d'impressionner et marcher sur la concurrence à l'image du dernier match disputé par les joueurs de la capitale. Ces derniers ont écrasé Saint-Etienne (6-1) et se sont rapprochés encore un peu plus du titre en Ligue 1. Le PSG est à un petit match de retrouver la finale de la Coupe de France afin de défendre son trophée obtenu en 2024. "Nous n'avons jamais changé d'état d'esprit, nous jouons de la même manière, nous tentons d'améliorer notre performance et la meilleure manière de faire est de respecter l'adversaire, jamais de relâchement", a prévenu le coach parisien.

A quelle heure débute le match Dunkerque - PSG ?

Le match Dunkerque - PSG débutera à 21h10 ce mardi. La rencontre a été délocalisée au stade Pierre Mauroy de Lille.

Sur quelle chaîne TV est diffusée Dunkerque - PSG ?

Deux chaines diffuseront ce Dunkerque - PSG. France 2 et Bein Sports 1 retransmettront cette demi-finale de la Coupe de France.

Quelle diffusion streaming pour le match Dunkerque - PSG ?

Deux diffusions streaming seront disponibles pour suivre ce Dunkerque - PSG. France.TV et MyCanal proposeront une diffusion streaming.

Quelles compostions probables pour Dunkerque - PSG ?

Côté Dunkerque, l'entraineur Luis Castro devrait faire confiance à son traditionnel 4-3-3 avec la présence de Ewen Jaouen qui a disputé tous les matches de Coupe de France. L'ancien Nantais Yacine Bammou devrait aussi débuter en attaque. Le XI probable des Nordistes : Jaouen - Georgen, Sasso, Sangante, Abner - Bardeli, Raghouber, Skytta - Bammou, Courtet, Rivera.

Luis Enrique, quant à lui, bénéficie du retour de son latéral marocain Achraf Hakimi. Ce dernier était absent lors du dernier match et devrait débuter en tant que latéral droit. Safonov pourrait jouer cette rencontre alors qu'on s'attend à du grand classique pour le reste et la présence de l'homme du moment côté Parisien Désiré Doué. Le XI probable du PSG : Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes - Neves, Vitinha, Ruiz - Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Dunkerque - PSG ?

Betclic : Dunkerque 16,75 / Nul 7,65 / PSG 1,15

Unibet : Dunkerque 15,80 / Nul 7,30 / PSG 1,15

Winamax : Dunkerque 19 / Nul 6,50 / PSG 1,15