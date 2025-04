DIRECT. Atlético Madrid - Barcelone : le Barça domine un match tendu, suivez la rencontre

C'est très tendu entre l'Atlético de Madrid et le FC Barcelone pour cette demi-finale retour de la Coupe du Roi ce mercredi au Metropolitano. Suivez le match en direct commenté sur notre site.

En direct

22:07 - De Jong à son tour averti Le capitaine du FC Barcelone Frenkie de Jong récolte à son tour un carton jaune pour une grosse faute sur Rodrigo De Paul. C'est le quatrième joueur averti dans cette première période, le premier côté catalan.

22:06 - Le Normand reprend au-dessus Sur un coup franc très bien tiré par Griezmann depuis l'aile gauche, Robin Le Normand surgit au deuxième poteau pour reprendre de la tête mais le ballon passe au-dessus.

22:04 - Baldé frappe au-dessus Lamine Yamal se charge du coup franc mais le mur colchonero détourne en corner. Les Barcelonais jouent court et le ballon arrive jusqu'à Baldé qui tente une frappe de loin, mais le ballon passe largement au-dessus.

22:03 - Reinildo écope d'un carton jaune Reinildo écope à son tour d'un carton jaune, après une faute sur Lamine Yamal à l'entrée de la surface. Mais l'ancien joueur du Losc a pris ce carton pour les protestations auprès de l'arbitre plus que pour la faute en elle-même.

22:00 - Quelle occasion pour Yamal ! Lamine Yamal réalise encore un festival à l'entrée de la surface en éliminant plusieurs joueurs avant de donner à Pedri, qui talonne pour Raphinha. L'Atléti dégage en catastrophe et ça revient sur Yamal mais ce dernier manque sa reprise ! Quelle opportunité.

21:58 - BUT ! Torres marque pour le Barça (0-1) BUT pour le FC Barcelone ! Lamine Yamal est face au jeu à 30 mètres du but et trouve Ferran Torres dans la surface d'une superbe passe. L'ancien joueur de City trompe Musso d'une frappe subtile et donne l'avantage aux Catalans. 1-0 pour le Barça juste avant la demi-heure de jeu !

21:54 - L'Atlético recule Cela fait plusieurs minutes que les joueurs de Diego Simeone ont du mal à ressortir le ballon et à se retrouver dans le camp adverse. Les Catalans sont de plus en plus à l'aise.

21:51 - Koundé spectaculaire Bien trouvé par Yamal sur une louche dans la surface adverse, Jules Koundé réussit un superbe sombrero sur Le Normand avant de reprendre de volée près du but mais ça passe au-dessus.

21:49 - Belle action du Barça ! Les joueurs du Barça se mettent en évidence ! Pedri trouve Raphinha à l'entrée de la surface, puis sert Torres au point de pénalty mais Le Normand revient au dernier moment pour contrer le tir.

21:47 - Nouveau corner pour l'Atlético L'Atlético obtient un nouveau corner dans ce match et Griezmann joue court. L'attaquant français est retrouvé et cherche un coéquipier au deuxième poteau, mais c'est trop long...

21:44 - Carton jaune pour De Paul C'est au tour de Rodrigo De Paul d'écoper d'un carton jaune pour une semelle sur Raphinha, qui décidément prend beaucoup de coups dans ce début de rencontre.

21:43 - Yamal juste à côté ! Bien trouvé sur son aile droite, Lamine Yamal repique dans l'axe sur son contrôle à l'entrée de la surface et enroule sa frappe du gauche mais le ballon passe juste à côté !

21:42 - Corner pour l'Atlético Les joueurs de l'Atléti obtiennent un premier corner dans cette rencontre, mais la défense du Barça parvient à récupérer le ballon et à relancer proprement.

21:40 - Pas de carton rouge pour Azpilicueta L'arbitre de la rencontre a été appelé par le VAR pour revoir l'action de César Azpilicueta. Mais après avoir revisionné les images, il décide de ne pas sortir de carton rouge, au plus grand plaisir des Colchoneros. Un peu trop excité sur le banc de touche, Diego Simeone écope lui d'un carton jaune.

21:37 - Grosse faute d'Azpilicueta Azpilicueta donne le ton dans cette rencontre avec une grosse faute sur Raphinha, après l'avoir taclé par derrière et avoir laissé sa semelle sur le mollet du Brésilien. Carton jaune pour le latéral droit espagnol, qui s'en sort presque bien...

21:34 - Tout reste ouvert Après le match nul à l'aller (4-4), tout reste à faire entre l'Atlético et le Barça dans cette demi-finale. En cas d'égalité au bout du temps réglementaire, les deux équipes joueront la prolongation, avant une éventuelle séance de tirs au but.

21:31 - C'est parti entre l'Atlético de Madrid et le FC Barcelone ! Le coup d'envoi de cette demi-finale retour de la Coupe du Roi entre l'Atlético de Madrid et le FC Barcelone vient d'être donné ! Ce sont les Catalans qui engagent pour cette première période.

21:28 - Les joueurs pénètrent sur la pelouse Les joueurs de l'Atlético de Madrid et du FC Barcelone pénètrent sur la pelouse du Metropolitano, dans une très grande ambiance pour ce qui est le dernier grand match de la saison à domicile pour les Colchoneros. Le coup d'envoi va être donné dans quelques instants !

21:24 - Barcelone-Flick: "Une finale avant l'heure" En lice pour un potentiel triplé (Liga, Coupe du Roi, Ligue des champions), le FC Barcelone n'a cependant "rien accompli" pour l'instant, a tenu à rappeler mardi l'entraîneur barcelonais Hansi Flick, en conférence de presse. "Nous pouvons tous être fiers de ce que nous sommes en train de réaliser. L'équipe travaille dur, mais nous n'avons encore rien accompli, a déclaré le coach allemand du Barça. Ce sera un match difficile. C'est un peu une finale avant l'heure. Ils ont un excellent entraîneur, ils savent ce qu'ils ont à faire sur le terrain et ils se battront jusqu'à la dernière minute."

21:18 - Le Barça rêve encore du triplé De son côté, le FC Barcelone est de son côté toujours en lice pour réaliser un fantastique triplé, pour la première saison sur le banc de Hans-Dieter Flick. En tête de la Liga avec trois points d'avance sur le Real Madrid, les Catalans affronteront bientôt le Borussia Dortmund en quarts de finale de la Ligue des champions et peuvent encore accéder à la finale de la Coupe du Roi, prévue le 26 avril prochain à Séville. Il faudra pour cela s'imposer à Madrid, comme les coéquipiers de Lewandowski ont su le faire il y a deux semaines en Liga (2-4).

21:12 - Atlético-Simeone: "Pour moi, la saison a été très bonne" Interrogé sur une éventuelle saison sans titre, l'entraîneur de l'Atlético Madrid Diego Simeone a refusé de parler "d'échec" en conférence de presse mardi. "L'échec, c'est de ne pas essayer. Si vous n'essayez pas, on peut dire que vous échouez, a-t-il philosophé. Pour moi, la saison a été très bonne, nous avons fait un très bon parcours en Ligue des champions (élimination contre le Real Madrid lors des tirs au but, ndlr), nous sommes encore en course en Liga, en demi-finales de Coupe du Roi... Nous verrons au final si elle est très bonne, extraordinaire, ou quelconque."

21:06 - Dernière chance pour l'Atlético et Griezmann Éliminé de la Ligue des champions, distancé en championnat, l'Atlético n'a plus que la Coupe du Roi pour espérer remporter un titre cette saison. Cette rencontre face au Barça est donc d'une importance capitale pour les joueurs de Diego Simeone. C'est peut-être également la dernière opportunité pour Antoine Griezmann de soulever un trophée avec l'Atléti, avant un éventuel départ cet été vers les États-Unis.

21:00 - Un match à suivre en clair Ce match entre l'Atlético de Madrid et le FC Barcelone sera diffusé en clair à la télévision française puisqu'il sera visible sur la chaîne L'Équipe, pour laquelle il n'est pas nécessaire de souscrire un abonnement. Pour suivre cette rencontre gratuitement sur Internet entre l'Atlético et le Barça, à partir de 21h30 ce mercredi 2 avril, il faut se rendre sur le site lequipe.fr.

20:54 - Barcelone: Lewandowski remplaçant Du côté du FC Barcelone, les absents sont plus nombreux. Blessé le week-end dernier, Dani Olmo a rejoint Marc Bernal, Ter Stegen, Marc Casadó à l'infirmerie. Fermin Lopez remplace l'ancien joueur du RB Leizpig au milieu du terrain. Mais la surprise du soir est la titularisation de Ferran Torres à la places de Robert Lewandowski devant. Jules Koundé occupe une nouvelle fois le flanc droit de la défense. Le onze de départ du FC Barcelone : Szczesny - Koundé, Cubarsi, I. Martínez, Balde - Pedri, de Jong, Fermin - Yamal, F. Torres, Raphinha.