DIRECT. Milan AC - Inter : les défenses prennent le pas dans ce choc, suivez le match

Quelle entame de seconde période pour le Milan AC ! Après une touche, le ballon revient sur Youssouf Fofana qui profite d'un contre favorable. Tammy Abraham hérite du ballon et se met dans le sens du but. Après une feinte de corps pour enrhumer Bisseck, l'Anglais frappe croisé et trompe Josep Martinez du pied droit.

Récupération haute des Nerazzurri et Marcus Thuram trouve Matteo Darmian sur le côté droit. Le piston centre au second poteau mais Mattia Gabbia devance Joaquin Correa de la tête.

21:17 - Ça s'envole pour Hernandez ! (16e)

Le long de la ligne de sortie de but, Gimenez parvient à garder le cuir et éviter le corner. Le ballon revient dans les six mètres vers Reijnders qui centre fort en première intention. Au second poteau, Théo Hernandez déclenche une frappe en première intention mais ça s'envole dans les tribunes de San Siro.