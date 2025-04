Milan AC - Inter : heure, chaîne... Le forfait de dernière minute qui peut faire tomber les Nerazzurri

Ce mercredi soir, San Siro sera le théâtre d'un nouvel affrontement entre le Milan AC et l'Inter Milan, privé de son meilleur atout. Les deux clubs milanais s'affrontent lors de la demi-finale aller de la Coupe d'Italie, ce qui promet une rencontre intense.

Un Derby della Madonnina sous haute tension ? Ce mercredi soir, le Milan AC et l'Inter Milan se retrouvent pour la quatrième fois de la saison. Après deux confrontations en Serie A et la finale renversante de la Supercoupe d'Italie, les deux clubs milanais ont rendez-vous avec la demi-finale aller de la Coupe d'Italie. Pour cette affiche, Simone Inzaghi sera privé de son atout offensif n°1 et capitaine, Lautaro Martinez. Touché aux ischios-jambiers depuis la trêve internationale, l'Argentin a quitté sa sélection. " Nous n'avons que trois attaquants disponibles, Correa, Arnautovic et Thuram. Ce qui nous obligera à avoir sur le banc un attaquant de l'équipe réserve", a souligné l'entraîneur de l'Inter Milan. Outre Martinez, Mehdi Taremi est également indisponible, blessé aux adducteurs. Si l'Inter Milan affronte le Bayern Munich en quarts de finale de la Ligue des champions mardi prochain, le retour de Lautaro Martinez est espéré ce week-end : " Pour Lautaro, on pense l'avoir de nouveau à disposition pour (le match de championnat) samedi à Parme, mais il faut encore attendre pour être sûr, car des contretemps sont toujours possibles", a précisé Simone Inzaghi.

Des dynamiques opposées

Champion en titre, l'Inter Milan domine actuellement la Serie A, avec une série de cinq victoires consécutives en cours. De son côté, le Milan AC vit une saison contrastée. Entraînés par Paulo Fonseca puis par Sergio Conceição, les Milanais sont passés par les montagnes russes. Depuis leur titre en Supercoupe d'Italie, Mike Maignan et ses coéquipiers sont en difficulté en championnat. Neuvièmes, ils ont perdu quatre de leurs six derniers matchs dont le dernier à Naples ce week-end. Entraîneur des Nerazzurri, Simone Inzaghi se méfie de la bête blessée : " C'est une équipe de qualité, qui a eu quelques difficultés durant la saison, mais qui, sur des matchs uniques, a inquiété tout le monde". Le technicien transalpin a profité de la conférence de presse pour reconnaître les difficultés rencontrées lors des derbys cette saison : " Nous savons que nous avons eu des difficultés cette année, surtout lors du premier match. Les deux autres étaient équilibrés".

À quelle heure débute Milan AC - Inter ?

Le coup d'envoi de de la demi-finale aller de la Coupe d'Italie opposant le Milan AC à l'Inter Milan est prévu mercredi 2 avril à 21h00 au Stade San Siro de Milan (Italie). Michael Fabbri sera l'arbitre de cette rencontre.

Sur quelle chaîne regarder Milan AC - Inter ?

Détenteur des droits TV de la Coupe d'Italie, L'Equipe Live Foot diffusera le derby della Madonnina.

Comment suivre Milan AC - Inter en streaming ?

Si vous souhaitez regarder la demi-finale aller de la Coupe d'Italie entre les Rossoneri et les Nerazzurri sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur L'Équipe.

Quelles sont les compositions probables de Milan AC - Inter ?

Milan AC : Maignan (G) - Walker, Gabbia, Pavlovic, T.Hernandez - Bondo (ou Musah), Fofana, Reijnders, Pulisic - Léão (ou J.Felix), Abraham (ou Gimenez).

Inter : Sommer (G) - Bisseck, Acerbi, Bastoni - Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhirtaryan, Dimarco - Arnautovic, Thuram.

Quels sont les pronostics de Milan AC - Inter ?