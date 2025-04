Ecran noir sur la Ligue 1 à cette date précise ? La menace de DAZN sur les droits TV

Nouveau rebondissement dans les droits télés de la Ligue 1 avec la plateforme DAZN qui menace de se retirer avant la fin de la saison.

L'affaire des droits TV est désormais un bien triste feuilleton. Selon les informations de RMC Sport ce mercredi 2 avril, la plateforme de streaming menacerait de mettre fin à son contrat avant la fin de la saison, provoquant un écran noir sans précédent sur le championnat de France.

Alors qu'une médiation est en place depuis plusieurs semaines après le blocage d'une partie du paiement de DAZN (35 millions), les négociations n'avancent pas et la plateforme pourrait tout lâcher. Dans les négociations, DAZN tenterait d'obtenir une part fixe et une part variable sur la somme payée aux clubs. La part variable dépendrait du degré de respect d'engagements très précis des clubs (interviews de joueurs prestigieux, mais aussi de pouvoir tourner des sujets dans des endroits plus exclusifs).

Si les négociations restent au point mort, DAZN songerait à rompre son contrat de diffuseur plus tôt que ce que lui permet la clause de sortie au bout de deux saisons et activable en décembre prochain. DAZN souhaiterait arrêter de diffuser la Ligue 1 au plus vite, soit à l'issue de la 34e journée et des barrages prévus fin mai après seulement une saison de diffusion, la LFP étant au courant via courrier, toujours selon RMC.

La nouvelle grosse inquiétude pour la Ligue 1 arrive vite car la prochaine échéance de paiement des droits est fixée au 30 avril. La menace de ne pas payer à nouveau la totalité de la somme due, environ 70 millions, est plus que probable. De quoi mettre les clubs, une nouvelle fois, dans une situation précaire...