VIDEO. Le craquage totalement fou de José Mourinho

Le célèbre entraîneur portugais a fait la une des journaux ce jeudi 3 avril, mais pas pour une bonne raison.

Exilé en Turquie depuis un an maintenant, José Mourinho a totalement craqué lors du quart de finale de la Coupe de Turquie entre Fenerbahçe et Galatasaray. Défait 2-1, le technicien portugais s'en est pris à la fin du match à Okan Buruk, en lui pinçant le nez. Un geste répréhensible, provoquant un énorme roulage par terre du coach de Galatasaray. La rencontre a été particulièrement tendue avec une énorme bagarre générale après plusieurs incidents survenus dans le jeu et une série de cartons.

Inutile de préciser que cette affaire sera une nouvelle fois portée à la commission de discipline et que le Special One devrait être lourdement sanctionné pour cet acte. José Mourinho, arrivé l'été dernier en Turquie, avait écopé fin février de quatre matches de suspension et d'une amende pour des propos tenus à l'issue d'un match de championnat face à Galatasaray.

L'ancien entraîneur de Chelsea, du Real Madrid et de Manchester United avait accusé le quatrième arbitre de la rencontre - et à travers lui l'ensemble des arbitres turcs - de partialité