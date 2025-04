Marseille - Toulouse : l'OM arrache un succès précieux, le résumé du match

22:58 - Le résumé du match: l'OM repart de l'avant

Après trois défaites consécutives, l'Olympique de Marseille était sous pression au moment de recevoir le TFC ce dimanche soir en clôture de la 28e journée de Ligue 1. Tentés de profiter de la méforme des Marseillais, les Toulousains entament fort la rencontre et pensent prendre l'avantage grâce à Casseres, finalement annulé pour une position de hors-jeu (9e). En difficulté dans le jeu, les Olympiens prennent les devants sur un coup du sort, après un but contre son camp de Suazo sur un centre de Rabiot (1-0, 21e). Mais Toulouse réagit rapidement et égalise par Magri, servi par ce même Suazo (1-1, 28e). Derrière, Babicka gâche deux énormes opportunités (32e et 38e), comme Merlin et Maupay pour l'OM (37e).

Au retour des vestiaires, l'OM semble perdre le fil de sa rencontre et les premiers sifflets descendent des travées du Vélodrome. Mais Mason Greenwood va permettre aux Marseillais de sortir leur torpeur. D'une frappe brillante, il redonne l'avantage à l'OM (2-1, 57e). Dans la foulée, Adrien Rabiot permet aux Marseillais de faire le break d'une belle volée (3-1, 64e). Un avantage presque bien payé vu la belle performance des Toulousains, qui réduiront l'écart à un quart d'heure de la fin de la rencontre par Sierro (3-2, 76e). Sans parvenir à faire suffisamment douter l'OM pour égaliser avant le coup de sifflet final. Après une semaine animée en coulisses, l'OM reprend sa deuxième place de Ligue 1 grâce à ce succès devant le TFC, devant Monaco, Strasbourg et Lyon.