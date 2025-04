Marseille - Toulouse : l'OM, en crise, doit réagir face au TFC

Après des semaines compliquées, l'Olympique de Marseille veut repartir de l'avant lors de la réception du TFC ce dimanche soir (20h45), pour la 28e journée de Ligue 1.

Quatre défaites sur les cinq derniers matchs et trois points pris sur quinze seulement, pas de doute, l'OM est en crise. Alors que le club marseillais filait vers la qualification en Ligue des champions en fin de saison, cette mauvaise série a fait rétrograder l'OM à la troisième place, derrière l'AS Monaco. Nice, Lille, Strasbourg et même Lyon en ont profité pour se rapprocher des Marseillais au classement. La réception de Toulouse, ce dimanche soir en clôture de la 28e journée de Ligue 1, est désormais capitale dans la lutte pour les quatre premières places.

La semaine dernière, la troisième défaite consécutive en L1 à Reims (3-1) a encore fait monter la tension d'un cran à l'OM. Selon L'Equipe, Roberto De Zerbi a refusé d'entraîner ses joueurs lundi, après avoir annulé des jours de repos et obligé ses hommes à dormir au centre d'entraînement. L'entraîneur italien est bien décidé à réveiller ses joueurs, dont il espère une grosse réaction ce dimanche sous les yeux de Franck McCourt, le propriétaire américain du club qui sera pour une fois présent en tribunes.

Le TFC en difficulté à Marseille

"Aujourd'hui, je suis très heureux d'être coach de l'OM parce que j'adore les polémiques. Je n'ai pas à m'excuser. J'ai tout fait de bonne foi pour essayer d'obtenir une réaction des joueurs, pour essayer de ramener la Ligue des champions au Vélodrome, a-t-il expliqué vendredi en conférence de presse. Dimanche soir, il faut qu'on aille sur le terrain comme des furies. Peu importe si le public est énervé contre l'entraîneur, on doit entrer avec le feu de Satan sur le terrain et tout le Vélodrome poussera les joueurs."

Côté toulousain, la tentation de profiter de ce contexte compliqué à l'OM est grande. Plus à l'aise loin du Stadium, le TFC a les moyens d'inquiéter l'OM et espère glaner trois points afin de basculer dans la première partie de tableau et ainsi s'éviter une fin de saison sans réel objectif. Et ce même si le Vélodrome ne réussit pas aux Toulousains, puisque leur dernière victoire à Marseille remonte au 3 mars 2012 (0-1). Depuis ? Sept défaites et quatre nuls.

Les compos de Marseille - Toulouse : de nombreux absents à l'OM

Pour cette rencontre face au TFC, Roberto De Zerbi est privé de quatre joueurs (Luiz Felipe, Balerdi, Höjbjerg et Moumbagna) tandis que Gouiri et Nadir sont incertains, après avoir manqué l'entraînement vendredi. Bennacer devrait donc être associé à Rongier au milieu tandis que Maupay pourrait être titulaire à la pointe de l'attaque, soutenu par Greenwood et Rabiot.

Le onze de départ probable de l'OM : Rulli - Lirola, Kondogbia, Cornelius - Luis Henrique, Bennacer, Rongier, Merlin - Greenwood, Rabiot - Maupay.

Du côté de Toulouse, outre les absences de Schmidt et de Nicolaisen, dont la fin de saison est déjà actée, Zakaria Aboukhlal sera absent au Vélodrome. Un coup dur pour Toulouse, qui devra trouver des solutions sans son meilleur buteur (7 réalisations en Ligue 1).

Le onze de départ probable du TFC : Restes - Sidibé, Cresswell, McKenzie - Dönnum, Casseres, Sierro, Suazo - Babicka, Magri, Gboho.

Heure, chaîne, comment voir Marseille - Toulouse en direct

Ce match entre l'Olympique de Marseille et Toulouse ne sera pas diffusé en clair à la télévision française puisqu'il sera seulement visible sur la chaîne DAZN, pour laquelle il faut impérativement souscrire un abonnement. Pour suivre cette rencontre sur Internet entre l'OM et le TFC, à partir de 20h45 ce dimanche 6 avril, il faut se rendre, sur le site de DAZN.

Pour cette rencontre de la 28e journée de Ligue 1, l'OM est donné favori par les différents sites de paris sportifs pour cette rencontre au Vélodrome, qui devrait faire le plein. La cote pour une victoire des Marseillais oscille entre 1,6 et 1,8 tandis que celle d'une victoire des Toulousains à Marseille se situe entre 4 et 5. La cote pour un match nul est d'environ 3,8.