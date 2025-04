"Je m'en moque" : Mbappé met les choses au clair et glisse un tacle

Dans sa longue interview accordée en Espagne dimanche 6 avril, le Français a abordé de nombreux sujets et a provoqué quelques polémiques.

Elle était attendue. Pour la première fois, Kylian Mbappé s'est livré dans une interview fleuve en Espagne sur la chaîne de télévision La Sexta. Sans langue de bois, il a traité tous les sujets et répondu aux polémiques. Il en a profité également pour glisser quelques tacles, et notamment sur les réseaux sociaux. "Je ne regarde pas les réseaux, je m'en moque. Il est plus difficile de protéger ceux qui m'entourent. Nous sommes dans une bulle, mais parfois les gens qui sont proches de nous souffrent. J'essaie de faire de mon mieux, j'essaie de leur dire que ça fait partie du métier, un jour on est Dieu et l'autre jour on est le diable. C'est notre travail. À chaque match, je sais ce qui peut arriver, pour le meilleur ou pour le pire, mais les gens de l'extérieur ne gèrent pas la pression de la même manière", a-t-il expliqué.

Un tacle au PSG ?

Durant son entretien, une réponse a provoqué une polémique en France, certains y voyant un tacle non dissimulé au PSG. Il explique dans l'interview que "choisir entre le Real Madrid et l'argent n'est pas difficile" et qu'il privilégie avant tout son bien-être sur le terrain. De quoi alimenter les réactions, sur les réseaux sociaux justement, nécessitant une clarification du Français qui n'a pas hésité à parler de la situation en France et de tacler les journalistes. "Aucun rapport avec le PSG. La question était sur l'étape d'après et le choix par exemple de l'Arabie ou un club comme le Real. Concentrez-vous sur ce qui se passe en France, le reste c'est pas pour vous vu que vous comprenez pas. La bise."