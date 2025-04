Arsenal - Real Madrid : un absent de marque chez les Gunners face au Madrid de Mbappé

Arsenal accueille le Real Madrid en quarts de finale de la Champions League ce samedi à l'Emirates Staidum. Les Gunners qui compteront sur le retour de Saka défieront une équipe des Merengue munie de quelques doutes.

L'Emirates Stadium s'apprête à vibrer comme rarement ce mardi soir. Pour la première fois, le Real Madrid y disputera un match officiel, face à une équipe d'Arsenal qui retrouve peu à peu sa solidité sur la scène continentale après plusieurs saisons dans l'ombre des autres cadors européens. Un choc de prestige pour une place dans le dernier carré de la Ligue des champions, et peut-être l'un des plus beaux rendez-vous européens de la saison. Car si la fin de saison domestique s'annonce tendue pour Arsenal, avec une lutte jusqu'au bout avec Chelsea, Nottingham et City pour les places qualificatives en C1, ce sont bien ces dernières joutes en Champions League qui occupent les esprits des supporteurs des Gunners.

Comment remplacer Gabriel ?

Arsenal a gagné en stature ces deux dernières années, et sa démonstration face au PSV en huitièmes (9-3 cumulé) en est la meilleure preuve. Avec un collectif bien huilé, une défense solide à domicile (huit clean sheets lors des dix derniers matches européens) et des ambitions claires, les Gunners ont montré qu'ils demeurent redoutables à l'Emirates "Nous n'avons pas perdu un match à domicile en Ligue des Champions ces deux dernières années, a tenu à rappeler l'ailier droit. Je suis sûr qu'ils le savent. Ils doivent être prêts parce que nous sommes très forts à l'Emirates " a déclaré Bukayo Saka confiant. Le milieu de terrain anglais qui a signé son retour ce week-end face à Fulham par un but après plus de trois mois d'absences sera l'élément clé de l'équipe londonienne face au Real. "Oui, c'est Madrid en face. Il faut l'accepter et accepter ce qu'ils ont fait dans l'histoire de cette compétition. Mais demain (aujourd'hui), tout peut arriver. Il ne faut pas trop se focaliser sur le passé" a ajouté l'international des Three Lions.

Même son de cloche de la part de l'entraîneur d'Arsenal, Mikel Arteta. Le technicien espagnol rêve de créer la surprise tout en gardant un respect profond pour le club espagnol. "C'est l'un des plus beaux matches que l'on puisse jouer au football, dans la meilleure compétition européenne, contre l'équipe qui a dominé la compétition au cours des 20, 25 dernières années. Nous sommes donc très impatients et nous savons à quoi nous attendre" a avoué le coach basque. Il devra faire sans Gabriel blessé gravement il y a six jours face à Fulham. La capacité de Jakub Kiwior (son remplaçant au poste de défenseur central), à faire face à Vinicius et Mbappé est au cœur de plusieurs interrogations. Arteta a souvent démontré sa capacité à adapter son plan de jeu. Avec Rice, Odergaard et Martinelli en pleine forme, les partenaires de William Saliba ont les atouts nécessaires pour déjouer les pronostics.

Les stats parlent pour Arsenal

Le défi s'annonce donc immense, car en face se dresse l'équipe la plus titrée de la compétition. Même en difficulté, même sans briller, le Real Madrid reste fidèle à sa réputation : solide, clinique et presque toujours qualifié à ce niveau. Face à l'Atlético en huitièmes de finale, les hommes d'Ancelotti ont encore montré leur science du moment clé. Et malgré une défaite contre Valence ce week-end, il serait risqué de les sous-estimer. Carlo Ancelotti reste positif avant de défier le club londonien. "Nous avons manqué l'occasion de nous battre davantage pour le championnat (après la défaite contre Valence ce week-end). Le match contre Arsenal sera différent parce qu'ils attaqueront plus, et nous devrons être plus solides. Nous devrons également être plus efficaces devant le but". C'est plus dans le secteur défensif que les Merengue auront besoin de certitudes. Les multiples blessures des défenseurs obligeront le Real à se présenter encore une fois avec un quatuor défensif Vazquez, Asensio, Rudiger, Fran Garcia , en manque de repères. Le Real Madrid n'a affronté qu'une seule fois Arsenal en C1 et ça ne reste pas de bons souvenirs pour les Merengue. Thierry Henry avait donné une leçon de réalisme à Bernabeu. De plus, Arsenal n'a jamais perdu un quart de finale aller en C1. Il sera donc difficile de mettre les Gunners en outsiders pour cette première confrontation ce soir avant la seconde manche dans 8 jours.

A quelle heure aura lieu la rencontre?

La rencontre entre Arsenal et le Real Madrid qui sera dirigée par l'arbitre bosniaque Irfan Peljto aura lieu ce mardi à 21h00 à l'Emirates Stadium.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Arsenal - Real Madrid ?

Ce quart de finale de la Champions League entre un cador de la Premier League et le tenant du titre européen sera diffusé sur Canal+ Foot.

Quelle diffusion streaming pour ce match ?

Pour tous les abonnés, vous pouvez suivre la rencontre en streaming via l'application MyCanal.

Les compositions possibles

La compo probable d'Arsenal : Raya - Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly - Ødegaard, Partey, Rice - Saka, Merino, Martinelli

La compo probable de Real Madrid: Courtois; Valverde, Raúl Asencio, Rüdiger, Fran García; Rodrygo, Modrić, Camavinga, Bellingham; Mbappé, Vinícius Júnior

Les différentes côtes

Pour ce match aller, c'est bien les Gunnes d'Arsenal qui seront favoris face au Real.

Betclic : Arsenal 2,23 / Nul 3,30 / Real Madrid 3,10.

Winamax : Arsenal 2,25 / Nul 3,35 / Real Madrid 3,35.

Unibet : Arsenal 2,30 / Nul 3,32 / Real Madrid 3,18.

Parions Sports : Arsenal 2,30 / Nul 3,30 / Real Madrid 3,25.