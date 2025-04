DIRECT. Bayern Munich - Inter : suivez le match

Ce mardi soir, le Bayern Munich reçoit l'Inter Milan en quarts de finale aller de la Ligue des champions. Un choc alléchant entre deux prétendants à la victoire finale. Suivez le match en direct.

Après avoir éliminé le Bayer Leverkusen en huitièmes de finale, Vincent Kompany ne s'imaginait sûrement pas recevoir l'Inter Milan ce mardi soir avec autant d'absents dans son effectif. À l'Allianz Arena, l'entraîneur du Bayern Munich accueille les Nerazzurri en quarts de finale aller sans Manuel Neuer, Dayot Upamecano, Kingsley Coman, Alphonso Davies et Jamal Musiala. En conférence de presse, le Belge a confié ne pas vouloir regarder en arrière malgré ce contexte défavorable : " Ce qui m'importe, c'est ce que l'on peut atteindre, je n'ai aucune envie de me plaindre. Je ne veux pas changer nos objectifs parce que l'on a des blessés ". Le week-end dernier, Jamal Musiala a été le dernier à rejoindre l'infirmerie. Victime d'une déchirure musculaire à l'arrière de la cuisse gauche vendredi, l'Allemand est éloigné des terrains pendant huit semaines. "O n a déjà joué sans Jamal. J'ai déjà dit qu'un tel talent ne peut pas être remplacé un pour un", a souligné Vincent Kompany.

Le roc intériste arrive

Cette saison, l'Inter Milan n'a encaissé que deux buts en Ligue des champions. Une prouesse qui n'est pas passée inaperçue auprès de Vincent Kompany qui a loué les qualités défensives des Nerazzurri : " Les gens ne marquent généralement pas beaucoup de buts contre Leverkusen non plus, mais il faut y croire. Ce n'est pas le match qui compte, mais les moments. Il peut s'agir d'un coup de pied arrêté pour nous. Nous devons être présents dans ces moments-là. On peut parler des qualités tactiques de l'Inter, mais il y a aussi le caractère, le cœur et les émotions. Cela fait partie du jeu".

"Le Bayern Munich, favori avec le Real Madrid"

Alors que Simone Inzaghi peut compter sur le retour de son capitaine Lautaro Martinez, il devra faire sans les blessés Mehdi Taremi, Piotr Zielinski, Denzel Dumfries, et les suspendus Kristjan Asllani et Joaquin Correa. En conférence de presse, l'Italien a réagi à propos des nombreuses absences côté bavarois. Pour lui, l'adversité dans cette confrontation reste la même : " Musiala est un énorme talent, un des meilleurs au monde à son poste, c'est un forfait important pour le Bayern mais dans le même temps quand on voit que pour le remplacer le Bayern peut aligner (Serge) Gnabry et (Thomas) Müller, cela veut bien dire que c'est une très grande équipe". Simone Inzaghi est même allé plus loin. Selon lui, le Bayern Munich est le favori à la victoire finale : " C'est un sacré défi qui nous attend mardi (21 heures) contre un Bayern très fort qui, pour moi, est le favori avec le Real Madrid pour la victoire finale".

À quelle heure débute Bayern Munich - Inter ?

Le coup d'envoi du quart de finale aller de la Ligue des champions opposant le Bayern Munich à l'Inter Milan est prévu mardi 8 avril à 21h00 à l'Allianz Arena de Munich. Le Suisse Sandro Scharer sera au sifflet.

Sur quelle chaîne regarder Bayern Munich - Inter ?

Détenteur des droits TV de la Ligue des champions, Canal+Sport diffusera la confrontation aller du quart entre les coéquipiers de Michael Olise et les Nerazzurri.

Comment suivre Bayern Munich - Inter en streaming ?

Si vous souhaitez regarder le quart de finale aller de la Ligue des champions entre les Bavarois et les Intéristes sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal.

Quelles sont les compositions probables de Bayern Munich - Inter ?

Bayern Munich : Urbig (G) - Laimer, Dier, Kim, Stanišić - Kimmich, Goretzka - Olise, Müller, L.Sané - H.Kane.

Inter : Sommer (G) - Pavard, Acerbi, Bastoni - Darmian, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco - L.Martínez, M.Thuram.

Quels sont les pronostics de Bayern Munich - Inter ?