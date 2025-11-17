Un ancien international français est devenu multimilliardaire grâce à une reconversion étonnante et très lucrative

Ancien joueur de l'équipe de France de football, il est devenu multimilliardaire.

International français, il a porté le maillot de l'équipe de France une grosse vingtaine de fois entre 2004 et 2012 et est passé par toutes les catégories des jeunes de l'équipe de France. S'il a marqué de son empreinte plusieurs clubs en Angleterre, comme Tottenham, Everton ou encore Manchester United et toute la Premier League, c'est dans le chemin des affaires qu'il a définitivement percé.

C'est simple, l'ancien attaquant est devenu très riche, sa fortune serait même 7 fois plus importante que celle Cristiano Ronaldo selon des estimations. Si le joueur portugais serait aux alentours de 714 millions d'euros, on parlerait d'un chiffre mirobolant de 5,1 milliards d'euros pour... Louis Saha.

Le Français a totalement réussi sa reconversion, troquant les crampons pour un costume cravate. Grâce à une gestion stratégique de ses finances et à des placements dans des secteurs à fort potentiel de croissance, il a largement surpassé les revenus issus de sa carrière sportive. C'est le Sun qui a révélé l'information il y a quelques jours, évoquant sa fortune.

Cette réussite repose sur ses investissements réussis dans divers secteurs, notamment la technologie, la blockchain (une technologie numérique de stockage et de transmission d'informations), et les entreprises émergentes.

Si Louis Saha est parvenu à un tel niveau, c'est parce qu'il s'est lancé immédiatement dans la tech dès la fin de sa carrière, notamment dans les technologies sportives de Stellar Group. Il a créé aussi des plateformes numériques et son entreprise, AxisStars, qui permet de conseiller les joueurs et les aider à mieux comprendre et choisir leurs contrats avec les entreprises.

Pour mieux comprendre, le joueur a expliqué son rôle au Guardian : "On me demande encore quotidiennement des conseils de la part de différentes personnes. Par exemple, mon agent m'a appelé pour me dire qu'il avait un footballeur français talentueux qu'il voulait faire venir en Angleterre, et m'a demandé conseil sur la façon de créer un programme d'entraînement sur mesure. Je l'ai mis en contact avec des gens avec qui je travaillais. Ce type de joueur pourrait rejoindre Axis car il pourra alors rechercher un entraîneur personnel dans sa région. C'est un processus difficile mais tellement gratifiant, car si je peux aider 100 000 personnes, c'est la meilleure chose que j'ai jamais faite". Un choix payant pour le moment...