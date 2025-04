Neymar et Mbappé à l'origine du malheur d'Unai Emery au PSG ? Un aveu qui en dit long

Entraîneur d'Aston Villa, le technicien espagnol va retrouver son ancien club à l'occasion des quarts de finale de la Ligue des champions.

Unai Emery fait partie des meilleurs entraîneurs au monde. Et pourtant, le technicien espagnol est très souvent critiqué et a été plusieurs fois mis à la porte, alors que ses résultats ne sont pas si mauvais. La mésaventure lui est notamment arrivée au PSG. Coach du club de la capitale entre 2016 et 2018, avec un effectif comptant de gigantesques stars comme Neymar ou Mbappé, il n'a pas été renouvelé après avoir été victime de plusieurs contre-performances. Parmi elles, la fameuse remontada du Barça lors des huitièmes de finale de la Ligue des champions 2017 restera gravée dans l'histoire du club et du football en général (battu 4-0 par le Paris Saint-Germain lors du match aller, le Barça sortira vainqueur en battant le Paris Saint-Germain 6-1 au retour).

Interrogé alors que son club d'Aston Villa va rencontrer le PSG ce mercredi, Unai Emery l'avoue : il lui a manqué quelque chose à Paris. "La reconnaissance vient quand tu es capable d'avoir de la régularité. Ma régularité a été interrompue au Spartak Moscou, quand je suis parti au bout de six mois, ou à Paris quand j'avais plus ou moins atteint les objectifs après deux ans", a-t-il déclaré il y a quelques mois à la chaîne DAZN. "Mais il manquait le plus important, le fait de donner plus de grandeur au PSG."

Le coach qui officie désormais sur le banc du club de Birmingham fait le même constat amer sur son aventure avec Arsenal : "Quand j'étais à Arsenal, même en ayant joué la finale de la Ligue Europa et en étant cinquième de Premier League, il manquait encore quelque chose." Le PSG comme Arsenal, deux grands d'Europe, n'étaient peut-être pas adaptés au profil d'Unai Emery. Pas plus que les stars qui y évoluent.

Car il faut lire entre les lignes dans le discours d'Unai Emery, qui dit prendre du plaisir avant tout dans la progression de chaque joueur. "Ce qui me plaît le plus et qui me comble, c'est que le joueur progresse. Et qu'en plus, le joueur te le fasse savoir. Non pas en public, mais en interne", a-t-il ajouté. "Les joueurs qui, à travers un regard, veulent t'écouter et accepter tout ce que tu leur dis, parce qu'ils savent qu'avec ça ils seront meilleurs." Un tacle à peine dissimulé à toutes les vedettes qu'il a pu entraîner ?