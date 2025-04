PSG - Aston Villa : grosses incertitudes autour de la compo parisienne

Le PSG reçoit Aston Villa ce mercredi à l'occasion du quart de finale aller de la Ligue des champions. Beaucoup d'incertitudes règnent autour du onze parisien.

Fraîchement champion de France pour la 13e fois de son histoire, Paris s'avance dans ce quart de finale de la Ligue des champions avec le plein de confiance et un statut de grand favori. Le PSG est toujours dans sa quête éternelle de remporter la plus grande des compétitions européennes. Et, cette saison, tous les espoirs semblent permis tant l'équipe de la capitale séduit tous les observateurs. La qualification obtenue à l'issue de la séance de tirs au but lors des huitièmes de finale face à Liverpool n'a fait que booster l'immense confiance parisienne. "Je crois que nous allons continuer de voir une grande version du PSG, que nous allons jouer de la même manière, peut-être avec plus d'intensité" a lancé Luis Enrique en conférence de presse. "Le meilleur nous attend, on peut le voir de la manière avec laquelle les joueurs s'entraînent la veille d'un match de Ligue des champions. Le cœur sera là, les jambes aussi, cette énergie positive que l'on voit, il faut en tirer profit. Contrôler nos émotions, ce sera la clé."

Mais en face, même si ils sont les outsiders, les Villans sont aussi en grande confiance. Les joueurs de l'ancien coach parisien Unai Emery sont sur une série de sept victoires en autant de rencontres officielles disputées. Malgré tout, Villa ne s'est jamais imposé face à un club français à l'extérieur (2n, 3d). Les Anglais ont donc un immense défi à relever avant de recevoir le PSG la semaine prochaine pour le match retour.

A quelle heure débute le match PSG - Aston Villa ?

Le match PSG - Aston Villa débutera à 21h ce mercredi. La rencontre se déroulera dans l'antre du PSG, le Parc des Princes.

Sur quelle chaîne TV est diffusée PSG - Aston Villa ?

Canal++ et Canal+Live 1 diffuseront ce PSG - Aston Villa. Maurizio Mariani sera l'arbitre de ce quart de finale aller de la Ligue des champions.

Quelle diffusion streaming pour le match PSG - Aston Villa ?

Seul MyCanal proposera une diffusion streaming de ce PSG - Aston Villa. Il faut avoir un abonnement pour accéder au contenu.

Quelles compostions probables pour PSG - Aston Villa ?

Luis Enrique a des problèmes de "riche" avant d'aborder cette rencontre face à Aston Villa. Son effectif est quasi complet à l'exception de son capitaine Marquinhos qui est suspendu. Lucas Beraldo devrait le suppléer mais il pourrait toujours y avoir la surprise Lucas Hernandez qui a joué le dernier match parisien. L'Espagnol va devoir faire d'autres choix notamment sur le front de l'attaque. Dembélé est assuré de débuter la rencontre mais des doutes subsistent autour des ailiers. Barcola pourrait en faire les frais. Le XI probable du PSG : Donnarumma - Hakimi, Beraldo, Pacho, Mendes - Neves, Vitinha, Ruiz - Kvaratskhelia, Dembélé, Doué.

Unai Emery a plus de pépins dans son équipe. Donyell Malen et Andrés Garcia n'ont pas été inscrits en Ligue des champions alors que Ross Barkley et Leon Bailey seront eux trop justes physiquement. Le XI probable d'Aston Villa : Martinez - Cash, Konsa, Mings, Digne - Kamara, Tielemans - Rogers, McGinn, Ramsey - Rashford.

Quels sont les pronostics pour la rencontre PSG - Aston Villa ?

Betclic : PSG 1,37 / Nul 5,50 / Aston Villa 8,75

Unibet : PSG 1,38 / Nul 5,25 / Aston Villa 8

Winamax : PSG 1,38 / Nul 5,25 / Aston Villa 8