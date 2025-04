Barcelone - Dortmund : " Nous n'avons pas perdu un match, on veut que ça continue "… l'ambition d'Hansi Flick avant le quart de finale

Ce mercredi soir, Barcelone reçoit Dortmund en quarts de finale aller de la Ligue des champions. Sûrs de leurs forces, les Catalans abordent le match avec confiance.

« Je fais entièrement confiance à mon équipe. En ce moment, nous sommes dans une très bonne période », en conférence de presse, Hansi Flick n’a pas caché sa confiance quasi-aveugle envers ses joueurs, certain de la qualité de son équipe : « nous nous sommes beaucoup améliorés dans de nombreuses situations, dans de nombreux domaines. Nous trouvons souvent la bonne réponse pendant les matches. Cela donne confiance à l'équipe et à chaque joueur. Je pense que nous sommes bien préparés pour le match de Dortmund ». Une confiance exacerbée par la lumineuse forme de sa formation. Il faut dire que les Blaugranas ont été impressionnants pendant la phase de ligue avec la meilleure attaque de la compétition et une deuxième place au général. En huitièmes de finale, les Catalans ont dominé assez largement le Benfica (4-1 cumulé) pour se retrouver face à Dortmund, surprenant quart de finaliste. Les hommes de Niko Kovak sont notamment passés par la case barrage et une victoire 3-0 sur le Sporting au cumulé. En huitièmes, grosse frayeur, le BVB est passé tout proche de l’élimination face à une valeureuse équipe lilloise (3-2).

Alors côté allemand, on se rend compte de la chance de disputer une rencontre cinq étoiles dans la plus prestigieuse des compétitions continentales. L’occasion pour Niko Kovak d’encenser son homologue barcelonais : « Hansi Flick est un excellent entraîneur. Il montrait déjà des signes de son potentiel à l'époque. Je suis vraiment content de voir comment les choses se passent pour lui. Il est travailleur, méthodique et il sait très bien gérer un groupe ». Kovak le sait, sa formation est clairement outsider, d’autant plus que les Catalans sont invaincus face au BVB depuis 1998 (trois victoires, deux matches nuls).

A quelle heure se dispute Barcelone - Dortmund ?

Barcelone - Dortmund débutera à 21h00 au Stade olympique Lluís Companys de Barcelone.

Sur quelle chaine suivre Barcelone - Dortmund ?

Barcelone - Dortmund est à retrouver sur Canal+ Sport.

Quelles sont les compositions probables pour Barcelone - Dortmund ?

Barcelone. Szczesny – Koundé, Cubarsi, Iñigo (ou Araujo), Balde – Pedri, De Jong, Gavi – Yamal, Lewandowski, Raphinha

Dortmund. Kobel – Anton, Can, Bensebaïni – Adeyemi, Nmecha, Brandt, Ryerson – Chukwuemeka – Guirassy, Beier