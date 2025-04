"S'il veut vous lancer une balle au visage, il peut le faire" : un ancien coéquipier parle de sa drôle de relation avec Messi

Ancien coéquipier de l'Argentin au FC Barcelone, il évoque sans filtre sa relation avec la "Pulga", son surnom.

Lionel Messi est toujours en activité. Loin de l'Europe, il fait les beaux jours de l'Inter Miami de David Beckham en MLS. Il y a quelques jours, l'Argentin est d'ailleurs (déjà) entré dans l'histoire de la franchise américaine en devenant, avec 44 buts, le meilleur buteur de l'histoire devant un autre Argentin, Gonzalo Higuain.

Mais quand on parle de Lionel Messi, on parle surtout du FC Barcelone. La "Pulga" a écrit l'histoire du club catalan. Pendant 17 ans, de 2004 à 2021, l'attaquant a émerveillé la Liga et le Camp Nou par ses buts et ses gestes techniques (21 ans au total avec ses débuts chez les jeunes). Lionel Messi au Barça, c'est 778 matchs, 672 buts, 35 titres dont 4 Ligues des champions, avec notamment un sextuplé en 2009 avec Guardiola. Sans compter ses 7 Ballons d'or (8 au total).

Interrogé sur sa relation avec Lionel Messi, Marc-André Ter Stegen, le gardien du FC Barcelone depuis 2014, ne garde pourtant pas que de bons souvenir, évoquant une relation qui a pu être tendue parfois.

"Leo est un personnage à part à ce niveau-là, car il est motivé par beaucoup de choses qu'on ne voit pas, je pense. Il y a eu des moments où les choses n'ont pas fonctionné entre nous parce qu'il était en colère contre moi et que j'étais en colère contre lui. Mais pas du tout au point que ça s'éternise ou quoi que ce soit de ce genre", a-t-il expliqué pour le podcast Phrasenmäher.

Le portier allemand a également évoqué sa qualité technique avec une teinte d'ironie. "Je pense que Leo est probablement le seul joueur qui, s'il veut vous lancer une balle au visage, peut le faire. Les autres tireraient probablement n'importe où, mais il a la capacité d'atteindre la cible", s'est-il amusé.

S'ils ne sont pas totalement des compatibles, Ter Stegen respecte le rôle de leader qu'avait Lionel Messi et a beaucoup appris de lui. "On a passé beaucoup de temps ensemble dans le vestiaire, et c'était vraiment intéressant de l'avoir dans l'équipe et de voir comment il dirigeait. Que ce soit mon style ou non, c'était intéressant à observer. Leo n'est pas un grand parleur ; il travaille dur, il a de la présence et a besoin de parler relativement peu, pour être honnête. Et quand il dit quelque chose, tout le monde l'écoute."