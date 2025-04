Lyon - Manchester United : "Plus mauvais gardien", polémique... Pourquoi le match aller s'annonce électrique ?

Ce jeudi soir, l'Olympique Lyonnais reçoit Manchester United en quarts de finale aller de l'Europa League. Avant le match, une polémique a éclaté entre Nemanja Matic et André Onana, poussant les entraîneurs à calmer le jeu.

Une rencontre aux allures de Ligue des champions. Pourtant, l'Olympique Lyonnais et Manchester United s'affrontent en quarts de finale de la Ligue Europa. Aujourd'hui et jeudi prochain, les deux clubs historiques du football européen vont tenter de décrocher l'un des quatre tickets pour le dernier carré mais le match a déjà débuté en dehors du terrain. Dernièrement, André Onana a affirmé que les Red Devils avaient "une bien meilleure équipe que l'OL". Une sortie médiatique de la part du portier mancunien qui n'est pas passée inaperçue dans le Rhône. En effet, Nemanja Matic n'a pas tardé à répondre au gardien camerounais :"Il faut avoir de la confiance pour dire ça. C'est bien Onana qui a dit ça ? Lorsqu'on est un des plus mauvais gardiens de Manchester United, il faut faire attention à ce qu'on dit. Si c'était David De Gea, Peter Schmeichel ou Edwin van der Sar qui avait dit ça, je me poserais des questions. Mais quand on est statistiquement l'un des pires gardiens de l'histoire moderne de Manchester United".

Interrogé sur cette polémique en conférence de presse, l'entraîneur de Manchester United a tenté de calmer le jeu : "Si vous lisez la citation complète d'André Onana, c'est tout à fait différent. La première phrase dit que Lyon est une très, très bonne équipe. Parfois, les joueurs n'écoutent pas les citations complètes". En attendant, le match est déjà lancé. Nul doute que la poignée de main entre les deux joueurs sera loin d'être chaleureuse.

L'attaque des Gones revisitée

Privé sur blessure de ses deux principaux atouts offensifs, Malick Fofana et Ernest Nuamah, Paulo Fonseca doit renouveler son attaque ce soir face à Manchester United. En conférence de presse, l'entraîneur portugais est revenu sur l'absence de ses deux ailiers : " Sans Malick et sans Ernest Nuamah, ce sera un peu différent, mais nous devons nous adapter avec les joueurs disponibles. Je suis convaincu que nous pouvons bien faire, même sans eux. C'est vrai que ce sont des joueurs rapides, qui apportent beaucoup dans la profondeur, donc notre jeu sera peut-être un peu différent. Mais nous avons préparé ce match sans eux, et nous l'avons bien préparé". Auteur de six buts et une passe décisive cette saison en C3, Malick Fofana est attendu lors de la confrontation retour à Old Trafford. De son côté, Nuamah est sorti dès les premières minutes de la rencontre OL – Lille. Le Ghanéen souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche et sa saison est terminée.

Une saison à sauver pour Manchester United

Éliminé en Coupes Nationales et 13e de Premier League, Manchester United vit une saison compliquée, loin de ses standards habituels. En conférence de presse, Ruben Amorim est allé droit au but, il veut gagner l'Europa League : " La Ligue Europa est vraiment importante. Nous pouvons atteindre la Ligue des Champions, gagner un trophée". L'ancien entraîneur du Sporting Portugal est persuadé d'avoir une meilleure équipe qu'à son arrivée en novembre : "Les connexions sont un peu meilleures, on sent que les joueurs sont plus à l'aise à leur poste. Nous pouvons trouver des joueurs entre les lignes, nous sommes plus calmes avec le ballon donc nous sommes donc meilleurs".

À quelle heure débute Lyon - Manchester United ?

Le coup d'envoi du quart de finale aller de la Ligue Europa opposant l'Olympique Lyonnais à Manchester United est prévu jeudi 10 avril à 21h00 au Parc OL de Lyon. Le Suédois Glenn Nyberg sera au sifflet.

Sur quelle chaîne regarder Lyon - Manchester United ?

Détenteur des droits TV de la Ligue Europa, Canal+ diffusera l'affiche entre les Lyonnais et les Mancuniens.

Comment suivre Lyon - Manchester United en streaming ?

Si vous souhaitez regarder le choc des quarts de finale de la Ligue Europa entre les Gones et les Red Devils sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal.

Quelles sont les compositions probables de Lyon - Manchester United ?

Lyon : L. Perri (G) - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Veretout, Matić, Cherki, Tolisso, Almada - Mikautadze.

Manchester United : Onana (G) - De Ligt, Maguire, Yoro - Dalot, Ugarte, Eriksen, Dorgu - Fernandes, Zirkzee - Højlund.

Quels sont les pronostics de Lyon - Manchester United ?