DIRECT. Monaco - Marseille : suivez le match

Ce samedi après-midi, l'AS Monaco reçoit l'Olympique de Marseille lors de la 29e journée de Ligue 1. Un choc décisif dans la course à la Ligue des champions. Suivez le match en direct.

17:13 - Rulli vigilant (0-0, 10e) Sur la gauche, Caio Henrique lance Minamino dans le dos de Murillo. Le ballon est trop long et Rulli sort de ses six mètres pour faire souffler sa défense.

17:11 - Singo - Rowe, acte 2 (0-0, 9e) Carton jaune pour Wilfried Singo. Après une récupération phocéenne, Jonathan Rowe se retrouve lancé sur la gauche. L'Anglais feinte une prise de balle et laisse passer le ballon. Finalement, Singo commet une grosse faute.

17:10 - Coup de sifflet (0-0, 9e) Lancé en profondeur, Jonathan Rowe est devancé par Wilfried Singo. L'attaquant marseillais pousse son adversaire et commet une faute.

17:09 - D'un camp à l'autre (0-0, 8e) Pas de round d'observation de ce choc de la 29e journée de Ligue 1. Le ballon fuse d'un camp à l'autre mais les défenses prennent le pas pour le moment.

17:07 - De Zerbi, bien actif (0-0, 6e) Dans cette entame de match, Roberto De Zerbi est déjà bien actif sur son banc.

17:06 - Les Marseillais ne profitent pas (0-0, 4e) Wilfried Singo s'en sort bien ! En voulant contrôle le ballon sur un dégagement marseillais, le défenseur monégasque glisse. Dans la foulée, Mason Greenwood contre le ballon qui termine en touche.

17:05 - Luis Henrique se loupe (0-0, 3e) Superbe occasion pour l'OM ! Après une combinaison sur le côté gauche, le cuir file jusqu'à Quentin Merlin qui centre en retrait. Seul dans la surface, Luis Henrique écrase totalement sa reprise du pied gauche au point de penalty.

17:04 - Rulli au sol (0-0, 2e) Sur une première frappe de Lamine Camara, Geronimo Rulli veut relancer vite mais Singo s'approche de lui. Le portier argentin se tord de douleurs après un très léger contact.

17:02 - C'est parti (0-0, 1e) Bref Embolo lance Monaco - Marseile.

17:01 - Engagement pour l'ASM Coup d'envoi imminent.

16:57 - Entrée des joueurs Les 22 acteurs pénètrent sur la pelouse du Stade Louis II. Le coup d'envoi du choc de la 29e journée de Ligue 1 est imminent.

16:55 - Du beau monde présent À l'approche du coup d'envoi, le Prince Albert II de Monaco a fait son arrivée dans les tribunes du stade Louis II.

16:50 - Le corps arbitral Cet après-midi, Benoît Bastien sera au sifflet de Monaco - Marseille. Il sera assisté par Aurélien Berthomieu et Hicham Zakrani, juges de touche. Ruddy Buquet sera le quatrième arbitre, tandis qu'Hamid Guenaoui sera chargé de l'assistance vidéo à l'arbitrage.

16:45 - Les défenseurs phocéens ciblés Concentré et lucide, l'entraîneur autrichien de Monaco a été élogieux en conférence de presse sur les qualités marseillaises avant de cibler des points sur lesquels appuyer pour faire basculer la rencontre en leur faveur : "Ils aiment construire les actions de derrière, avec Geronimo Rulli notamment qui est très disponible à la relance. Adrien Rabiot est dans une forme fantastique en ce moment et Mason Greenwood peut être ce joueur décisif, en faisant la différence par le dribble, par sa technique et sa vitesse. Leur style peut être une menace pour nous. Je sais qu'ils n'ont qu'un vrai défenseur à disposition dans cette charnière à trois dans l'axe, et parfois ils ont des difficultés dans ce domaine, comme nous en avons. Donc nous devrons trouver la bonne solution pour cette confrontation, mais je suis persuadé que nous pouvons être une menace pour eux".

16:40 - Hütter : "Un match de Ligue des champions" Pour Abi Hütter, ce duel s'annonce également capital : "Huit défaites dans la saison, c'est évidemment trop ! Mais à côté de ça nous sommes troisièmes, à deux petits points derrière l'Olympique de Marseille, contre qui nous allons disputer un match de Ligue des champions".

16:35 - L'ASM joue gros Cet après-midi, l'AS Monaco peut repasser devant l'Olympique de Marseille au classement. En cas de victoire, les joueurs d'Adi Hütter seraient les nouveaux dauphins du PSG.

16:30 - Sur quelle chaîne regarder Monaco - Marseille ? Détenteur des droits TV de l'affiche du samedi à 17h en Ligue 1, BeIn Sports 1 diffusera le match entre les Monégasques et les Phocéens.

16:25 - Une confrontation aller renversante Le 1er décembre 2024, l'Olympique de Marseille a renversé l'AS Monaco au Vélodrome (2-1). Si Golovin avait ouvert le score en première période, Luis Henrique a remis les deux équipes à égalité avant que Mason Greenwood n'offre la victoire à l'OM avant de rentrer dans le temps additionnel.

16:20 - Les vestiaires sont prêts Ce samedi après-midi, les Monégasques évolueront avec leur maillot domicile. De leur côté, les Marseillais vont jouer avec le maillot extérieur.

16:17 - Rowe dans le onze, la compo phocéenne Roberto De Zerbi tente un coup à Louis II. L'Italien titularise Jonathan Rowe aux côtés de Mason Greenwood et Adrien Rabiot. De retour dans le groupe après une blessure au mollet, Pierre-Emile Hojbjerg est dans le onze : Rulli - Murillo, Kondogbia, Garcia - L.Henrique, Rongier, Hojbjerg, Merlin - Greenwood, Rowe, Rabiot.

16:15 - La défense de l'OM décimée En grande difficulté depuis les dernières semaines, les Phocéens se sont relancés la semaine passée à domicile contre Toulouse (3-2) après trois défaites de rang dont une débâcle à Reims (3-1). Pour ce déplacement sur le Rocher, l'entraîneur transalpin pourra compter sur le retour de Pierre-Emile Hojbjerg qui pourrait débuter sur le banc. Néanmoins, l'Italien va devoir réinventer sa défense, privée de son capitaine Leonardo Balerdi, tandis que Luiz Felipe est incertain. "Nous n'avons pas beaucoup de défenseurs en ce moment et on a des joueurs qui doivent évoluer à ce poste. Il faut travailler sur l'attitude aussi. On a peut-être manqué d'agressivité. On sait qu'il y a peu de défenseurs dans l'équipe actuellement, tout le monde doit faire quelque chose en plus", a déclaré De Zerbi.

16:12 - Duo Biereth-Embolo en pointe Pour affronter l'OM, Adi Hütter peut compter sur ses cadres et son duo foudroyant en pointe, Biereth et Embolo : Köhn - Vanderson, Kehrer, Singo, C.Henrique - Camara, Zakaria, Akliouche, Minamino - Embolo, Biereth.

16:10 - De Zerbi : "Un match plus qu'important" En conférence de presse, l'entraîneur de l'OM Roberto De Zerbi a insisté sur ce potentiel tournant : "C'est un match plus qu'important. Ce n'est pas le dernier match, il y en aura d'autres, bien sûr, mais ce sera un match déterminant et difficile".

16:05 - Une finale avant l'heure Un sommet de la Ligue 1 qui vaut très cher. À six journées de la fin, l'AS Monaco accueille l'Olympique de Marseille lors d'un choc décisif dans la course à la Ligue des champions. En effet, l'ASM est troisième du championnat à deux points de son concurrent olympien. Derrière le duo, Strasbourg, Lyon, Nice et Lille se verrait bien accrocher les deux dernières places qualificatives pour la Ligue des champions.