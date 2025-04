Monaco - Marseille : "Un match plus qu'important"... De Zerbi lance le choc aux allures de finale

Ce samedi après-midi, l'AS Monaco reçoit l'Olympique de Marseille lors de la 29e journée de Ligue 1. Un choc décisif dans la course à la Ligue des champions.

Un sommet de la Ligue 1 qui vaut très cher. À six journées de la fin, l'AS Monaco accueille l'Olympique de Marseille lors d'un choc décisif dans la course à la Ligue des champions. En effet, l'ASM est troisième du championnat à deux points de son concurrent olympien. Derrière le duo, Strasbourg, Lyon, Nice et Lille se verrait bien accrocher les deux dernières places qualificatives pour la Ligue des champions. En conférence de presse, l'entraîneur de l'OM Roberto De Zerbi a insisté sur ce potentiel tournant : "C'est un match plus qu'important. Ce n'est pas le dernier match, il y en aura d'autres, bien sûr, mais ce sera un match déterminant et difficile".

Une défense décimée

En grande difficulté depuis les dernières semaines, les Phocéens se sont relancés la semaine passée à domicile contre Toulouse (3-2) après trois défaites de rang dont une débâcle à Reims (3-1). Pour ce déplacement sur le Rocher, l'entraîneur transalpin pourra compter sur le retour de Pierre-Emile Hojbjerg qui pourrait débuter sur le banc. Néanmoins, l'Italien va devoir réinventer sa défense, privée de son capitaine Leonardo Balerdi, tandis que Luiz Felipe est incertain. "Nous n'avons pas beaucoup de défenseurs en ce moment et on a des joueurs qui doivent évoluer à ce poste. Il faut travailler sur l'attitude aussi. On a peut-être manqué d'agressivité. On sait qu'il y a peu de défenseurs dans l'équipe actuellement, tout le monde doit faire quelque chose en plus", a déclaré De Zerbi.

Le gros coup pour l'ASM ?

Après s'être incliné sur un penalty de Mason Greenwood à la 89e minute de jeu lors du match aller (2-1), l'AS Monaco veut prendre sa revanche et l'emporter pour passer devant l'OM au classement ce soir. Pour Abi Hütter, ce duel s'annonce également capital : "Huit défaites dans la saison, c'est évidemment trop ! Mais à côté de ça nous sommes troisièmes, à deux petits points derrière l'Olympique de Marseille, contre qui nous allons disputer un match de Ligue des champions". Concentré et lucide, l'Autrichien a été élogieux en conférence de presse sur les qualités marseillaises avant de cibler des points sur lesquels appuyer pour faire basculer la rencontre en leur faveur : "Ils aiment construire les actions de derrière, avec Geronimo Rulli notamment qui est très disponible à la relance. Adrien Rabiot est dans une forme fantastique en ce moment et Mason Greenwood peut être ce joueur décisif, en faisant la différence par le dribble, par sa technique et sa vitesse. Leur style peut être une menace pour nous. Je sais qu'ils n'ont qu'un vrai défenseur à disposition dans cette charnière à trois dans l'axe, et parfois ils ont des difficultés dans ce domaine, comme nous en avons. Donc nous devrons trouver la bonne solution pour cette confrontation, mais je suis persuadé que nous pouvons être une menace pour eux".

À quelle heure débute Monaco - Marseille ?

Le coup d'envoi du choc de la 29e journée de Ligue 1 opposant l'AS Monaco à l'Olympique de Marseille est prévu samedi 12 avril à 17h00 au Stade Louis-II de Monaco. Benoit Bastien sera l'arbitre de cette rencontre.

Sur quelle chaîne regarder Monaco - Marseille ?

Détenteur des droits TV de l'affiche du samedi à 17h en Ligue 1, BeIn Sports 1 diffusera le match entre les Monégasques et les Phocéens.

Comment suivre Monaco - Marseille en streaming ?

Si vous souhaitez regarder le choc de la 29e journée de Ligue 1 entre l'ASM et l'OM sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal ou sur le site BeIn Sports.

Quelles sont les compositions probables de Monaco - Marseille ?

Monaco : Köhn (G) - Vanderson, Kehrer, Singo, Caio Henrique - Akliouche, Camara, Zakaria, Minamino - Biereth, Embolo.

Marseille : Rulli (G) - Kondogbia, Cornelius, Murillo - Luis Henrique, Bennacer, Rongier, Merlin - Greenwood, Rabiot – Maupay.

Quels sont les pronostics de Monaco - Marseille ?