L'UEFA exclut temporairement le Real de la Ligue des champions

En plein milieu de la rencontre entre le PSG et Aston Villa, l'UEFA a enlevé le Real du tableau de la Ligue des champions.

Scène très inhabituelle pour l'UEFA mercredi 9 avril. Alors que le Paris Saint-Germain était en train de jouer son quart de finale de Ligue des champions face à Aston Villa, l'Union européenne des associations de football, l'organisme qui gère bien évidemment la Ligue des champions, a temporairement supprimé de son tableau de phase finale le Real Madrid, laissant la place à l'Atlético Madrid. Une image qui a fait le tour des médias espagnols et qui a ravivé la polémique autour de l'élimination des Colchoneros, à cause du penalty annulé de Julian Alvarez lors de la séance de tirs au but (ce dernier aurait touché deux fois le ballon).

© Marca

L'erreur a rapidement été rectifiée par l'UEFA, mais a fait réagir de très nombreux médias et supporters. Pas vraiment de réaction en revanche du côté du Real, qui n'a pas été vraiment perturbé par l'évènement. Battu sèchement par les Gunners d'Arsenal sur le score de 3-0 en quart de finale aller de la compétition, le club madrilène avait d'autres préoccupations : il va devoir se retrousser les manches pour rattraper son retard au match retour et atteindre les demi-finales. Sinon, il disparaitra bel et bien du tableau officiel de la C1, et pour de bon cette fois.