"Nous allons passer à l'attaque" : les avocats de Kylian Mbappé haussent le ton face au PSG

Dans une conférence de presse organisée ce jeudi 10 avril, les avocats de Kylian Mbappé sont passés à l'offensive dans le litige qui oppose le joueur au PSG.

Une affaire qui ne se termine pas. Depuis plusieurs mois, le contentieux entre Kylian Mbappé et le PSG se poursuit et il est désormais temps pour les avocats du joueur de passer à l'offensive selon des mots employés en conférence de presse ce jeudi 10 avril. "Nous avons choisi de rester très discrets. Mais au fil des mois, le dossier est devenu complexe. Et au fil des mois, Kylian Mbappé n'est toujours pas payé des 55 millions d'euros qui manquaient au moment de son départ. Une décision a été prise et consiste à passer à l'attaque. Cela veut dire de constituer une équipe de spécialistes en droit du travail, en procédure civile et en arbitrage et en droit pénal" a expliqué l'avocate Delphine Verheyden.

"Il y a juste un salarié face à un mauvais payeur"

"Dans le dossier de Kylian Mbappé, ce n'est pas plus compliqué que cela. Il rejoint le club du PSG à l'été 2017. Il signe un contrat de travail, d'ailleurs prolongé au printemps 2022, pour deux saisons avec une en option. En chemin il y a eu des échanges, des discussions, des pressions, le loft... on reviendra sur tout cela. Des contrats ont été signés. Il y en a eu deux. Est-ce qu'ils ont été exécutés ? Oui. Jusqu'à leur terme ? Oui. Payés ? Non. Que manque t-il ? 55 millions d'euros" lance l'avocate. "Il y a juste un salarié face à un mauvais payeur" relance cette dernière. "La décision dit que les sommes sont dues. Et on recommence. L'employeur vous prend à parti et vous dit "je ne paierai pas." Je découvre que le PSG a l'air d'avoir son propre droit".

Autre avocat, Me Thomas Clay a indiqué également avoir saisi les comptes du PSG. "Nous avons ce matin saisi les comptes bancaires du PSG. Ils sont saisis à hauteur de 55 millions d'euros. C'est une saisie conservatoire qui s'inscrit dans le cadre la procédure judiciaire que le PSG a lui-même lancé à l'encontre de la LFP et de Kylian Mbappé".

Une audience au tribunal dans un mois et demi

La commission juridique de la Ligue de football professionnel (LFP) puis la commission d'appel mixte paritaire de la LFP, à l'automne dernier, ont enjoint le PSG de verser ces sommes. Le club ayant refusé de payer, elle a assigné la LFP devant le tribunal judiciaire de Paris pour contester ces deux premières décisions. Mais en optant pour ce choix, la commission de discipline de la LFP puis la commission supérieure d'appel de la Fédération française de football (FFF) se sont estimées incompétentes pour trancher ce recours. Une audience d'orientation a été fixée par le tribunal au 26 mai, avant la tenue d'une première audience sur le fond du dossier qui intervenir dans plusieurs mois.