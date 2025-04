"Je buvais l'eau de la cuvette des toilettes, je léchais le sol" : Dimitri Payet accusé de violence physique et psychologique

L'ancien joueur de l'OM Dimitri Payet est accusé par une jeune femme de plusieurs violences et humiliations.

Exilé au Brésil depuis deux ans, Dimitri Payet, ancien milieu de terrain de l'Olympique de Marseille et ancien international en équipe de France, est dans la tourmente. Dans une plainte déposée en mars et dévoilée jeudi 10 avril par l'AFP, une avocate brésilienne accuse le footballeur de lui avoir fait subir des violences physiques et psychologiques. La plaignante dit avoir "été agressée par Dimitri Payet, ce qui aurait laissé des marques sur son corps, et souffert de violence physique, morale, psychologique et sexuelle".

Quels sont les faits reprochés à Dimitri Payet ?

La jeune femme a déclaré à l'AFP avoir connu Dimitri Payet via Instagram en août dernier, et qu'ils ont ensuite vécu une relation amoureuse. Elle affirme s'être rendue plusieurs fois à Rio pour rendre visite au footballeur. "En décembre, nous avons eu notre première dispute et il a commencé à me dire qu'il allait m'infliger des punitions", a-t-elle raconté. "Il me demandait des preuves d'amour qui consistaient en des humiliations. J'ai enregistré des vidéos dans lesquelles je buvais mon urine, je buvais l'eau de la cuvette des toilettes, je léchais le sol", a-t-elle détaillé, réitérant le contenu de la plainte.

Avocate de profession, elle fait aussi état de "violences physiques" de la part du joueur, affirmant qu'il lui arrivait de la "pousser" et de lui "marcher dessus". Selon un rapport consulté par l'AFP, la plaignante a demandé auprès de la police du Parana "des mesures de protection" face au "comportement agressif" du footballeur, dénonçant des "menaces voilées".

Un trouble de la personnalité

La jeune femme a indiqué qu'elle souffrait du trouble de la personnalité limite qui se caractérise par une hypersensibilité et une instabilité émotionnelle dans les relations interpersonnelles. "Je veux que justice soit rendue car il a abusé de ma vulnérabilité psychologique pour obtenir des avantages sexuels", a-t-elle indiqué.

Contacté par l'AFP, Dimitri Payet n'a pas répondu. Également contacté, le club de Vasco da Gama n'a pas non plus donné suite.