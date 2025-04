PSG - Le Havre : les craintes de Luis Enrique pour la fin de saison

Le PSG affronte Le Havre ce samedi au Parc des Princes pour le compte de la 30ème journée de Ligue 1. L'objectif pour la fin de saison est clair pour les franciliens: rester invaincus.

Déjà sacré champion de France depuis sa victoire à Angers (1-0), le PSG n'a plus rien à jouer en championnat sur le plan comptable. Mais le désir des parisiens de battre le record de Nantes d'invincibilité en L1 (33 matches) en finissant la saison invaincu, pousse le PSG à rester conquérant jusqu'à la dernière journée. En entretenant cette excellente dynamique en L1, le club parisien pourra ainsi aborder les derniers défis en Ligue des Champions et en Coupe de France avec la confiance indispensable à toute équipe ambitieuse, en quête d'excellence dans les échéances les plus prestigieuses. En face, Le Havre joue sa survie dans l'élite. Actuels seizièmes et barragistes, les Normands n'ont que trois points d'avance sur le premier relégable (27 points contre 24) et doivent absolument gratter des points après lourde défaite concédée face à Rennes (5-1) le week-end dernier. Un revers qui a accentué la pression autour du groupe de Didier Digard. Dans ce contexte, chaque point pris devient vital.

Pacho indisponible

Interrogé en conférence de presse, Luis Enrique a mis l'accent sur la motivation à conserver l'invincibilité : " On prépare les matchs à venir de la même manière. On peut battre un record, c'est à la portée de l'équipe. Ce n'est que très peu fréquent, c'est notre principale motivation. " L'entraîneur espagnol, conscient de la charge mentale pesant sur ses joueurs en cette fin de saison, a rappelé l'importance de rester mobilisé : " Ce sera l'un des matchs les plus difficiles de la saison au niveau de la motivation. " Il sait que Le Havre, bien que mal classé, viendra au Parc avec l'ambition de poser des problèmes. Face à un adversaire qui jouera sa survie, Luis Enrique sait que le danger ne vient pas seulement de l'extérieur. Il redoute une forme de décompression naturelle, liée au titre déjà acquis et à l'attente des grands rendez-vous européens.

Didier Digard, de son côté, mesure parfaitement l'ampleur du défi : " On sait que contre le PSG, si on ne met pas cette intensité défensive, si les transitions ne sont pas jouées à fond, on n'a aucune chance de survie. " Mais le coach havrais refuse de baisser les bras : " Il faut croire en nous et je pense que la situation fait qu'on n'a pas d'autre choix que d'y croire. " Une note d'espoir portée par le souvenir du 3-3 arraché au Parc la saison dernière, même si les circonstances ne sont plus les mêmes.

Luis Enrique, qui sera privé de Pacho (malade), devrait faire tourner pour préserver ses cadres avant le match face à Nantes mardi. Safonov est attendu dans les buts, avec une défense Marquinhos-Beraldo dans l'axe, Neves à droite et Hernandez à gauche. Au milieu, Zaïre-Emery sera accompagné de Vitinha ou Ruiz et Mayulu ou Lee. En attaque, Barcola devrait enchaîner avec Ramos ou Dembélé en pointe et Doué à droite.

Côté havrais, Digard qui a joué une saison au PSG, sera privé de son latéral gauche Yanis Zouaoui, blessé et malade, tandis que son capitaine et défenseur central Arouna Sanganté est fortement incertain en raison d'une gêne au pubis. Gorgelin est maintenu dans les cages malgré sa prestation compliquée à Rennes (5-1). La défense sera composée de Nego, Diawara (ou Sanganté), Lloris et Pembélé. Touré et Mwanga seront à la récupération derrière Casimir, Kechta et Joujou. André Ayew sera seul en pointe.

Les Parisiens ne veulent rien lâcher

Si Paris n'a plus rien à prouver en Ligue 1, cette fin de saison reste passionnante avec l'objectif d'un triplé Ligue 1 – Coupe de France – Ligue des Champions. Pour Le Havre, chaque point compte dans la lutte pour le maintien. Et même si le dernier match au Parc entre les deux équipes s'était soldé par un nul spectaculaire (3-3), cette fois, les Parisiens veulent montrer qu'ils ne laissent plus rien au hasard. Avec un coach garant d'un état d'esprit irréprochable, conscient que chaque rencontre compte dans la construction d'un groupe prêt pour les sommets européens.

A quelle heure aura lieu la rencontre ?

Le match entre le Paris Saint Germain et Le Havre qui sera dirigé par Mr. Mathieu Vernice, aura lieu ce samedi au Parc des Princes à 17h00.

Sur quelle chaîne TV est diffusé PSG - Le Havre ?

La rencontre sera retransmise en direct et en exclusivité sur BeIN Sport 1 .

Quelle diffusion streaming pour le match ?

Pour visionner le match en streaming, il faut se rendre sur la plateforme Bein Connect.

Les compositions possibles

Paris Saint-Germain: Safonov - Hakimi (ou Neves), Marquinhos, Beraldo, Hernandez - Zaïre-Emery, Ruiz (ou Vitinha), Mayulu (ou Lee) - Doué, Ramos (ou Dembélé), Barcola

Le Havre: Gorgelin - Nego, Diawara (ou Sanganté), Lloris, Dembélé - Touré, Mwanga - Casimir, Kechta, Joujou - Ayew

Les côtes probables

Déjà champion de France, le PSG demeure grand favori dans cette rencontre de Ligue 1 face au Havre

Betclic : Paris SG 1,13/ Nul 9,55/ Le Havre 16,50

Unibet: Paris SG 1,13/ Nul 9,00/ Le Havre 15,50

Winamax : Paris SG 1,12/ Nul 10,00/ Le Havre 16,00

Parions Sport: Paris SG 1,14/ Nul 8,80/ Le Havre 16,00