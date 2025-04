Aston Villa - PSG : un grand retour pour Paris

Le PSG se déplace sur la pelouse d'Aston Villa ce mardi, à l'occasion du quart de finale retour de la Ligue des champions, pour sécuriser une place dans le dernier carré après un match aller bien maîtrisé (3-1).

Aston villa est totalement dos au mur avant ce quart de finale retour de la Ligue des champions face au PSG. Les Anglais se sont inclinés 3-1 à l'aller malgré leur ouverture du score et n'ont jamais semblé pouvoir réellement poser de gros problèmes à la machine parfaitement huilée de Paris. Le succès facile sur la pelouse de Southampton en Championnat ce week-end (3-0) est, néanmoins, une excellente préparation. "Je ne suis pas content du résultat mais satisfait de la performance de l'équipe", avait relativisé Unai Emery après le match aller.

En face, le PSG est en très bonne voie pour retrouver le dernier carré de la Ligue des champions pour la deuxième édition de suite. D'autant que les Parisiens ont sereinement pu préparer ce quart de finale retour puisqu'ils n'ont pas joué ce week-end en Ligue 1. Paris pourra aussi s'appuyer sur sa dernière sortie en Angleterre, en huitièmes de finale, avec le succès sur la pelouse de Liverpool (1-0) qui avait mis fin à une série de quatre défaites en déplacement en Angleterre. En conférence de presse, Ousmane Dembélé l'a affirmé, Paris n'est pas la pour "assurer un résultat". "On ne va pas changer notre jeu. Nous sommes venus ici pour gagner, et c'est notre objectif pour demain. On sait que ça va être une grande ambiance, mais il y a aussi nos supporters qui vont nous encourager. On va faire abstraction de cette ambiance pour rester concentrés sur la rencontre. "

A quelle heure débute le match Aston Villa - PSG ?

Le match Aston Villa - PSG débutera à 21h ce mardi. Il se déroulera sur la pelouse de Villa Park, à Birmingham en Angleterre.

Sur quelle chaîne TV est diffusée Aston Villa - PSG ?

Deux chaines diffuseront ce Aston Villa - PSG. Canal+Foot et Canal+Live 1 retransmettront ce quart de finale retour de la Ligue des champions qui sera arbitré par l'Espagnol José María Sánchez.

Quelle diffusion streaming pour le match Aston Villa - PSG ?

Seul MyCanal offrira une diffusion streaming de ce Aston Villa - PSG. Il faut un abonnement pour accéder au contenu.

Quelles compostions probables pour Aston Villa - PSG ?

Unai Emery pourrait apporter une modification dans son équipe de départ pour la réception du PSG. Rashford pourrait basculer sur le côté gauche et accompagner Watkins qui retrouverait un poste de titulaire à la pointe de l'attaque. Les deux Français Digne et Kamara devraient encore débuter. Le XI probable des Villans : Martinez - Cash, Konsa, Torres, Digne - Kamara, Tielemans - Rogers, McGinn, Rashford - Watkins

En face, Luis Enrique peut s'appuyer sur le retour de son capitaine Marquinhos en défense centrale. Le Brésilien devrait débuter dans une équipe qui pourrait être identique à celle de l'aller. Le XI probable du PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes - Neves, Vitinha, Ruiz - Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Aston Villa - PSG ?

Betclic : Aston Villa 3,35/ Nul 3,90/ PSG 2,05

Unibet : Aston Villa 3,30/ Nul 3,80/ PSG 2,07

Winamax : Aston Villa 3,30/ Nul 3,75/ PSG 2,10