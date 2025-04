Aston Villa - PSG : une soirée qui a failli tourner au vinaigre pour Paris qui assure l'essentiel, le résumé du match

23:10 - Le résumé du match

Le PSG s'incline mais assure l'essentiel (2-3). Comme attendu, les Anglais mettent la pression dès le début de la rencontre. Onana se procure la première occasion sur corner mais sa tête passe devant les cages de Donnarumma (4'). Sauf que les Villans s'exposent et Barcola, préféré à Doué, en profite pour centrer fort. Martinez fait une erreur de main et Hakimi ne se fait pas prier pour punir l'erreur du portier argentin (11'). Et les contres parisiens vont être cliniques. Après Hakimi, Mendes imite son coéquipier sur une frappe parfaitement enroulée après un contre clinique, le deuxième du soir (27'). Sauf que le PSG enchaine les approximations derrière. Et Villa va en finir par en profiter par l'intermédiaire de Tielemans qui voit sa frappe déviée par Pacho rentrer (34'). Au retour des vestiaires, Villa fait basculer la soirée dans une autre dimension. McGinn (55') et Konsa (58') marquent coup sur coup et font très peur au PSG. Paris entrevoit alors les pires soirées européennes de son histoire et Donnarumma doit se muer en sauveur. Le gardien italien enchaine les exploits avant d'être suppléée par Pacho devant sa ligne qui sauve son camp dans les dernières secondes du match (90+3'). Paris aura tenu et sera donc bien au rendez-vous des demi-finales de la Ligue des champions.