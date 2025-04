Marseille - Montpellier : "taupes", "zizanie"... La sortie fracassante de Mehdi Benatia sur la crise à l'OM

Ce samedi soir, l'Olympique de Marseille reçoit Montpellier dans le cadre de la 30e journée de Ligue 1. Avant l'affiche, Mehdi Benatia est sortie du silence sur la crise traversée par l'OM.

Alors que l'Olympique de Marseille traverse une période compliquée avec quatre défaites lors des cinq derniers matchs en Ligue 1, Mehdi Benatia est sorti du silence pour justifier cette crise. Dirigeant du football à l'OM, l'ancien international marocain s'est livré auprès de nos confrères de La Provence. Il a d'abord pointé du doigt le manque de combativité de ses joueurs avant de répondre à une question omniprésente ces derniers temps : qui est la taupe qui divulguerait des informations importantes avant les matchs du club phocéen et qui perturbe la vie de l'effectif phocéen et de son staff ? "Ce n'est pas acceptable de prendre des 3-0 et c'est le signe que certains ont lâché mentalement. Je n'ai jamais vu un environnement où, quand ça ne va pas sur le terrain, des gens de l'intérieur du club cherchent à semer la zizanie ! Je n'ai jamais connu ça ! Les gens pensent que c'est la normalité, moi, j'appelle ça la médiocrité", a déclaré le dirigeant phocéen.

Une sortie qui devrait faire du bruit mais Mehdi Benatia ne s'est pas arrêté là : "Quand ça ne va pas dans ce club, on démolit, certains ont plutôt intérêt à ce que ça ne tourne pas alors qu'on est en train de construire quelque chose (…) Et c'est déjà un danger, car c'est du jamais-vu d'entendre un dirigeant dire ça (…) Le foot, ce n'est pas ça. On doit parler de stabilité, laisser les gens travailler". Enfin, il est revenu au sportif en concluant qu' "avec nos dernières prestations, la victoire est obligatoire" face à Montpellier ce samedi soir.

"Aller chercher la Ligue des champions"

Face à la lanterne rouge de la Ligue 1, la victoire est impérative pour les joueurs de l'OM qui visent toujours la qualification en Ligue des champions en fin de saison. Présent en conférence de presse, Roberto De Zerbi a souligné le soutien régulier des supporters, même en cette période compliquée : "Je peux changer tout, à tous les matches. Mais je pense que ce sont la tête, les couilles et le coeur qui font la différence. Sans ces trois choses, l'aspect tactique ne vaut rien. Je suis fou de tactique, mais ce n'est pas le problème de l'OM. Quant à l'accueil du Vélodrome, c'est toujours l'attitude des joueurs et de l'équipe qui entraîne la réponse des supporters. Cette année, ils ont été compréhensifs, je les remercie, et je voudrais qu'on les remercie en allant en Ligue des champions".

Face au bloc bas montpelliérain, l'Italien pourra compter sur ses nombreuses individualités : "Il faudra faire tourner le ballon rapidement, conclure vite en attaque, tirer au but. Être attentif à la perte de balle, car l'attention doit être plus prononcée encore quand tu as le ballon. On a (Adrien) Rabiot, (Mason) Greenwood, (Pierre-Emile) Hojbjerg, (Amine) Gouiri, (Ismaël) Bennacer, (Valentin) Rongier, (Amir)Murillo, (Jonathan) Rowe, (Amine) Harit, (Neal) Maupay... beaucoup de joueurs qui peuvent faire la différence. Et les matches se remportent comme ça aussi". Ce samedi soir, l'Olympique de Marseille peut reprendre la deuxième place du championnat à Monaco qui reçoit Strasbourg, un autre prétendant à l'Europe. En cas de victoire, les Phocéens pourraient également creuser l'écart sur les suiveurs au classement.

À quelle heure débute Marseille - Montpellier ?

Le coup d'envoi de la rencontre de la 30e journée de Ligue 1 opposant l'Olympique de Marseille à Montpellier est prévu samedi 19 avril à 21h00 au Stade Vélodrome. Jérôme Brisard sera l'arbitre de ce match.

Sur quelle chaîne regarder Marseille - Montpellier ?

Détenteur des droits TV de la Ligue 1, DAZN 1 diffusera l'affiche entre l'OM et le MHSC.

Comment suivre Marseille - Montpellier en streaming ?

Si vous souhaitez regarder le match de la 30e journée de Ligue 1 entre les Phocéens et les Montpelliérains sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur DAZN.

Quelles sont les compositions probables de Marseille - Montpellier ?

Marseille : Rulli (G) - Garcia, Kondogbia, Murillo - Merlin, Højbjerg, Bennacer, Luis Henrique - Rabiot, Greenwood - Gouiri.

Montpellier : Lecomte (G) - Ndollo Bille, Kouyaté, Omeragic, Mouanga, Sainte-Luce - Pays, Ferri, Chotard, Fayad - Coulibaly.

Quels sont les pronostics de Marseille - Montpellier ?