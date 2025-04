Saint-Etienne - Lyon : un derby à "enjeux", la relégation ou le podium ?

Un derby encore crucial se jouera entre une équipe stéphanoise en quête d'un second souffle et d'une formation lyonnaise bien placée mais encore sonné par son revers à Manchester.

Dès l'entraînement samedi, des milliers de supporters stéphanois sont venus encourager à Geoffroy-Guichard les Verts qui vont jouer ce soir un match crucial pour deux raisons : la première c'est le maintien et la seconde, c'est parce qu'en face, c'est "l'ennemi juré", l'Olympique Lyonnais. Contrairement au 17e de Ligue 1, les Gones ont la possibilité de retrouver les sommets européens. Ils ne sont qu'à 3 petits points du podium et de Monaco. Seront-ils toutefois rétablis de la rencontre perdu mais âprement disputé à Old Trafford jeudi soir ? "Nous avons joué 120 minutes jeudi et la priorité est la récupération physique. Nous aurons un match difficile durant lequel nous devrons bien défendre. Turnover oblige, Paulo Fonseca sait qu'un match difficile physiquement attend ses joueurs.

L'entraîneur portugais se méfie de plus de Saint-Etienne sur le début de la rencontre. "C'est l'équipe la plus offensive sur les quinze premières minutes des matchs" a-t-il expliqué en conférence de presse. Le plus dur pour cette formation ne sera finalement peut-être pas physique mais psychologique. Ses joueurs se sont inclinés à Manchester en encaissant deux buts en toute fin de match. Difficile de passer à autre chose. Et pourtant, "on ne peut pas changer le passé mais on peut influencer le futur. Je m'attends à ce que mon équipe, forte mentalement, comprenne que c'est derrière nous. Nous n'avons pas le temps d'être dépressifs ", a contre-attaqué le manager devant les médias qui souhaite que ses hommes saisissent "l'enjeu de ce match et la valeur des trois points qui pourraient être précieux" ! La victoire à tout prix d'un côté comme de l'autre, ce derby qui n'est décidément, pas une affiche comme les autres !

À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le derby entre Saint-Étienne et Lyon ?

Pour voir le match de clôture de cette 30e journée de Ligue 1, il faudra se brancher sur DAZN 1 ou bien se rendre sur notre site dès 20h pour suivre le live !

Quelles sont les compositions probables du derby entre Saint-Étienne et Lyon ?

On pourrait retrouver dès le début de la rencontre, à la pointe de l'attaque lyonnaise, Alexandre Lacazette. Matic devrait également commencer le match au milieu de terrain. Du côté de Saint-Étienne, il y aura certainement sur la pelouse Cardona, Appiah ou encore Pétrot.