Nantes - PSG : la surprise Dembélé... infos, compos, horaire

En match en retard de la 29e journée de Ligue 1, Paris se déplace, ce mardi 22 avril, sur la pelouse du FC Nantes.

À une semaine de sa demi-finale de Ligue des Champions face à Arsenal, Paris en reste à son pain quotidien avec la Ligue 1. Déjà couronnée, la bande à Luis Enrique poursuit sa revue d'effectif avec l'objectif d'arriver avec de la fraîcheur pour son grand rendez-vous continental. Une nouvelle fois, l'entraîneur espagnol poursuivra les rotations. Laissés au repos contre Le Havre, Ousmane Dembélé et Marquinhos vont faire leur retour dans le groupe. "Je fais tourner quand je pense que c'est important, a concédé Luis Enrique. Quand arrivent les matchs de Ligue des champions, je veux sortir le meilleur onze, mais pour remplir les objectifs que l'on s'est fixés, tu as besoin de 20-18 joueurs qui sont connectés. C'est difficile parce que malgré le fait que c'est un sport d'équipe, les joueurs ont un comportement individuel différent."

Et si un premier succès en C1 est l'objectif prioritaire, l'ancien manager du FC Barcelone a coché une autre volonté : "Je ne vais pas changer ma manière de penser, j'aime maintenir le plus de joueurs possible connectés et c'est important pour garder l'objectif d'invincibilité."

Dans les prochaines semaines, le PSG pourrait bien battre le record de la plus longue série d'invincibilité sur une saison. Pour l'heure, c'est le FC Nantes, qui détient cette marque avec 32 matchs lors de la saison 1994-1995. Le club de la capitale en est à 29 rencontres. Embarqués dans une lutte pour le maintien, les Canaris (14es), et qui comptent trois longueurs d'avance sur la zone rouge, vont aussi se servir de cette statistique dixit Antoine Kombouaré. "On veut jouer ce match pour le gagner pour nous, parce qu'on a besoin de points. C'est vital. On veut aussi faire plaisir à notre public après trois déplacements. On va tout faire pour essayer de battre cette très belle équipe du PSG. Et si ça peut permettre que le record de nos Nantais de 1995 reste, j'en serais très heureux. C'est bien sûr dans un petit coin de ma tête. Mais d'abord on le fait pour nous, parce qu'on a travail à finir. Ça ne sera pas une partie plaisir. Ce sera très compliqué."

L'ancien manager du PSG mise aussi sur un relâchement des partenaires de Dembélé : "On l'a vu samedi contre Le Havre (1-0), Luis Enrique est en train de faire tourner. J'espère que la plupart des joueurs ont déjà un peu la tête à cette demi-finale contre Arsenal. Il peut tout se passer dans un match de foot. Quoi qu'il arrive, il faut qu'on soit à 100%. En espérant que le PSG ne le soit pas, parce que sinon ça va quand même faire mal (sourire). Ils nous sont supérieurs, bien sûr, mais dans le football, on a toujours appris qu'il faut rester humble et que tout est possible."

Dans le cadre de la 29e journée, en match en retard, la Ligue 1 offre une affiche historique : Nantes - PSG. Le coup d'envoi de cette partie sera donné à 20h45.

Comme c’est le cas pour la plupart des affiches de Ligue 1, vous aurez un seul et unique choix pour voir ce Nantes - PSG. Cette partie sera diffusée par DAZN. Vous devrez donc vous brancher sur DAZN 1.

Pour suivre Nantes - PSG en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez un seul choix. Celui de souscrire à un abonnement 100% digital à DAZN ce qui vous permettra de rejoindre DAZN 1.

La composition probable des Canaris pour ce Nantes - PSG : Carlgren - Amian, Castelletto, Zeze - Thomas, Douglas, Leroux, Cozza - Abline, Mohamed, Simon.

La composition probable des Parisiens pour ce Nantes - PSG : Safonov - Zaïre-Emery, Marquinhos (cap), Pacho, Nuno Mendes - J. Neves, Vitinha, F. Ruiz - Lee, O. Dembélé, Kvaratskhelia.