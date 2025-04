Getafe - Real : sans Mbappé, Madrid n'a pas le droit à l'erreur

Mis sous pression par Barcelone, le Real Madrid, privé de Kylian Mbappé, a l'obligation de l'emporter à Getafe ce mercredi soir (21h30) pour continuer à croire au titre cette saison.

Le Real Madrid n'a pas d'autres options que de gagner ce mercredi soir à Getafe pour continuer à rêver d'un éventuel 37e titre de champion d'Espagne. Mardi soir, le FC Barcelone n'a pas flanché devant Majorque (1-0) et le club madrilène compte aujourd'hui sept points de retard sur le leader, avec seulement six matchs à disputer jusqu'à la fin de la saison (et donc seulement cinq pour le Barça).

Dimanche dernier, lors de la réception de Bilbao (1-0), il a fallu attendre le temps additionnel pour voir Federico Valverde inscrire un but sensationnel pour sauver les siens d'un énième faux pas. Avant un Clasico potentiellement décisif le 11 mai prochain au stade olympique de Montjuic (35e journée de Liga), le Real Madrid ne doit pas trébucher ce mercredi lors de son court déplacement dans le sud de la capitale espagnole, à Getafe.

Mbappé sifflé

Kylian Mbappé ne devrait pas être sur la pelouse pour la deuxième rencontre d'affilée. Absent contre Bilbao (et sifflé par une partie du Bernabeu), le Français se remet toujours d'une petite blessure à la cheville contractée contre Arsenal la semaine passée en Ligue des champions (1-2). L'occasion pour Carlo Ancelotti de rééquilibrer son équipe, alors qu'il a reconnu devant la presse que son équipe avait eu "du mal à trouver l'équilibre" tout au long de la saison.

Éliminé de la Ligue des champions sans gloire par les Gunners, le Real Madrid jouera samedi soir la finale de la Coupe du Roi face au FC Barcelone, qui est de son côté toujours en lice pour un quadruplé cette saison (Supercoupe d'Espagne, Liga, Coupe du Roi et Ligue des champions). Mais en attendant, les Merengue tenteront de sauver leur saison ce mercredi soir avant de connaître certainement un été agité.

Les compos de Getafe - Real Madrid : Mbappé absent

Pour ce déplacement dans la banlieue madrilène, Carlo Ancelotti sera privé de Kylian Mbappé, mais aussi de Ferland Mendy. Blessés de longue durée, Dani Carvajal et Eder Militao sont également absents, sans surprise. L'entraîneur italien devrait une nouvelle fois choisir le 4-4-2 losange en l'absence de Mbappé, alors que Camavinga et Valverde devraient évoluer sur les côtés de la défense.

Le onze de départ probable du Real Madrid : Courtois - Valverde, Asencio, Rüdiger, Camavinga - Modric, Tchouaméni, Ceballos - Bellingham - Rodrygo, Vinicius.

De son côté, Getafe espère causer des problèmes au grand voisin madrilène tout en glanant des points afin d'officialiser le plus rapidement possible un maintien qui ne fait presque plus aucun doute. L'entraîneur José Bordalas devra faire sans son milieu nigérian Uche, suspendu, mais aussi sans le Franco-Camerounais Allan Nyom et sans Rico. L'ancien parisien Juan Bernat devrait débuter à gauche.

Le onze de départ probable de Getafe : D. Soria - Djené, Duarte, Alderete, J. Bernat - Terrats, Arambarri, Milla, Coba - Mayoral, Juanmi.

Heure, chaîne, comment voir Getafe - Real Madrid en direct

Ce match entre Getafe et le Real Madrid ne sera pas diffusé en clair à la télévision française puisqu'il sera seulement visible sur beIN Sports, pour laquelle il faut impérativement souscrire un abonnement. Pour suivre cette rencontre sur Internet entre Getafe et le Real, à partir de 21h30 ce mercredi 23 avril, il faudra se rendre, sur le site de Canal+.

Pour cette rencontre de Ligue des champions, le Real Madrid est donné favori par les différents sites de paris sportifs pour le premier match de son histoire contre Stuttgart. La cote pour une victoire des Merengue oscille entre 1,6 et 1,8 tandis que celle d'une victoire de Getafe se situe au-dessus de 7. La cote pour un match nul est d'environ 5.