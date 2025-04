Barcelone - Real : une finale explosive entourée de polémiques

Le FC Barcelone et le Real Madrid s'affrontent ce samedi soir (22 heures) en finale de la Coupe du Roi, après des derniers jours très tendus en coulisses.

Le Real Madrid se présentera-t-il sur la pelouse de la Cartuja, ce samedi soir, pour disputer la finale de la Coupe du Roi à partir de 22 heures ? Aussi fou que cela puisse paraître, la rumeur a circulé vendredi, après une journée marquée par les polémiques. En Espagne, c'est encore une fois l'arbitrage qui a fait beaucoup parler ces dernières heures. Mécontent de l'attitude du futur arbitre du match en conférence de presse, le Real a décidé de boycotter les événements officiels prévus en amont de la finale.

Mais malgré les critiques du club madrilène, la Fédération espagnole de football a décidé de maintenir les arbitres désignés pour la rencontre, ne voulant pas céder à la pression. De son côté, le Barça a fait comme si de rien n'était et Hansi Flick, l'entraîneur allemand du club catalan, a tenu à rappeler qu'il ne fallait pas "manquer de respect" aux arbitres. C'est dans ce contexte tendu et explosif que les deux plus grands clubs espagnols vont s'affronter ce soir en finale de la Coupe du Roi.

Mbappé, encore incertain

Kylian Mbappé n'est lui pas encore certain de pouvoir débuter cette rencontre. Touché à la cheville droite face à Arsenal il y a dix jours, le Français n'a pas rejoué depuis. Il a beau être dans le groupe, l'international tricolore est loin d'être assuré de commencer cette rencontre sur la pelouse. Éliminés de la Ligue des champions, à quatre points du Barça en Liga à cinq journées de la fin, les Madrilènes ont pourtant bien besoin de toutes leurs forces pour remporter la Coupe du Roi pour la 21eme fois de leur histoire.

Le FC Barcelone de Jules Koundé s'avance bien plus confiant, malgré l'absence de Robert Lewandowski. Après avoir largement battu deux fois cette saison les Madrilènes, en finale de la Supercoupe d'Espagne en janvier (5-2) et en Liga en octobre (4-0), les Catalans sont encore en lice pour un fantastique quadruplé et le deuxième titre de leur saison se joue ce samedi soir à Séville. Et ce n'est pas ce Real malade qui semble en mesure de les arrêter. Du moins, sur le papier...

Les compos de Barcelone - Real Madrid : Ancelotti hésite

Pour ce Clasico, Hansi Flick doit se passer des services d'Alejandro Baldé et de Robert Lewandowski. Gerard Martin devrait donc débuter sur le flanc gauche de la défense, tandis que Ferran Torres sera titulaire devant, accompagné par Yamal et Raphinha sur les côtés. Jules Koundé sera à droite de la défense.

Le onze de départ probable du FC Barcelone : Szczesny - Koundé, I. Martinez, Cubarsi, Martin - D. Olmo, de Jong, Pedri - Yamal, F. Torres, Raphinha.

Du côté du Real Madrid, la grande interrogation concerne Kylian Mbappé, encore incertain pour débuter. Rodrygo pourrait être titulaire devant en son absence, mais Ancelotti hésite à aligner au coup d'envoi ses quatre joueurs offensifs s'ils peuvent tous commencer. Camavinga, touché contre Getafe mercredi, sera lui absent jusqu'à la fin de la saison.

Le onze de départ probable du Real Madrid : Courtois - Valverde, Asencio, Rüdiger, F. Mendy - Modric, Tchouaméni, Ceballos - Bellingham - Mbappé ou Rodrygo, Vinicius.

Heure, chaîne, comment voir Barcelone - Real Madrid en direct

Ce match entre le FC Barcelone et le Real Madrid sera pas diffusé en clair à la télévision française puisqu'il sera visible sur la chaîne L'Equipe, pour laquelle il n'y a pas besoin de souscrire un abonnement. Pour suivre cette rencontre sur Internet entre le Barça et le Real, à partir de 22 heures ce samedi 26 avril, il faudra se rendre, sur le site lequipe.fr.

Pour cette finale de la Coupe du Roi, Barcelone est donné favori par les différents sites de paris sportifs pour ce Clasico face au Real. La cote pour une victoire des Catalans oscille entre 2 et 2,2 tandis que celle d'une victoire des Madrilènes se situe au-dessus de 3. La cote pour un match nul (et donc pour une séance de tirs au but) est d'environ 4.