DIRECT. PSG - Nice : suivez le match en direct

20:23 - Luis Enrique ne veut pas calculer

Interrogé sur la possibilité de faire tourner son équipe hier en conférence de presse, Luis Enrique a répondu "Si quelqu'un me garantit une victoire en finale de Ligue des champions contre une défaite face à Nice, je signerais tout de suite. Mais comme personne ne me l'assure et que nous sommes ambitieux, je crois qu'il est important non seulement de viser ce record"