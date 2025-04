PSG - Nice : les Parisiens ont une revanche à prendre

Le Paris Saint-Germain accueille l'OGC Nice ce vendredi soir au Parc des Princes, en ouverture de la 31e journée de Ligue 1. La saison dernière, seuls les Niçois et les Toulousains étaient parvenus à s'imposer sur la pelouse parisienne.

Après un nul frustrant sur la pelouse du FC Nantes (1-1) mardi en match en retard, les Parisiens espèrent renouer avec le succès, tout en poursuivant leur incroyable série d'invincibilité en championnat. Malgré la fin de leur série de dix victoires consécutives, les hommes de Luis Enrique restent invaincus cette saison en Ligue 1 et n'ont plus que quatre matchs à disputer pour marquer l'histoire d'une saison parfaite. Cette rencontre face à Nice servira aussi de répétition générale avant le déplacement crucial à Londres pour affronter Arsenal, mardi, en demi-finale aller de Ligue des Champions. L'occasion de revoir dans le onze de départ certains cadres comme Achraf Hakimi, laissés au repos à la Beaujoire.

Une équipe niçoise décimée

En face, l'OGC Nice se présente avec des ambitions claires : décrocher l'Europe. Cinquièmes avant cette journée, les Aiglons sont au cœur d'une bataille haletante pour une place en Ligue des Champions. Avec seulement deux points de retard sur Lille (4e) et trois sur Monaco (3e), chaque point vaut de l'or. Mais attention, derrière, Lyon et Strasbourg talonnent avec le même nombre de points. Autant dire qu'un résultat face au PSG, aussi difficile soit-il à obtenir, pourrait changer la donne. Et les Niçois savent comment surprendre les champions : leur dernière venue au Parc s'est soldée par une victoire 3-2 en septembre 2023. L'histoire récente leur donne donc des raisons d'y croire.

Pourtant, Franck Haise devra composer avec de nombreuses absences. Dante, Tanguy Ndombélé et Mohamed-Ali Cho sont tous forfaits pour ce déplacement, alors que Moïse Bombito et Mohamed Abdelmoment sont aptes. Le technicien niçois devrait maintenir son schéma habituel en 5-2-3 avec Marcin Bulka dans les buts. En défense, Youssouf Ndayishimiye pourrait hériter du brassard de capitaine, tandis que Jonathan Clauss et Melvin Bard seront chargés d'animer les côtés. Le milieu sera composé du duo Pablo Rosario – Hicham Boudaoui, solide et complémentaire. Devant, Gaëtan Laborde, auteur de 9 buts et 5 passes décisives cette saison, formera le trio offensif avec Jérémie Boga et probablement Evann Guessand ou Sofiane Diop, en fonction des derniers choix tactiques.

PSG en gestion, Nice en mission

Malgré les ambitions niçoises, le PSG reste favori. Les Franciliens impressionnent par leur régularité et leur solidité, notamment grâce à un collectif bien huilé. L'une des révélations récentes se nomme Désiré Doué, particulièrement en forme ces dernières semaines, et qui pourrait encore se distinguer ce vendredi. L'objectif est clair : maintenir la dynamique, éviter les blessures et continuer à affirmer leur domination nationale tout en gardant en ligne de mire la scène européenne. Dans cette optique, la gestion du temps de jeu et la rotation d'effectif seront scrutées de près.

Nice tentera de son côté gratter des points précieux dans la course à l'Europe, malgré un contexte difficile et plusieurs absences notables. Une rencontre à suivre avec attention, tant pour son enjeu que pour les enseignements qu'elle pourrait livrer en cette fin de saison.

A quelle heure aura lieu la rencontre ?

Le match entre le Paris Saint Germain et l'OGC Nice qui sera dirigé par Willy Delajod débutera à 20h45 ce vendredi au Parc des Princes

Sur quelle chaîne TV est diffusé PSG - Nice ?

La rencontre sera retransmise en direct et en exclusivité sur DAZN.

Quelle diffusion streaming pour le match ?

Vous pouvez suivre la rencontre en streaming uniquement sur la plateforme DAZN. Le match est diffusé à partir de 20h45

Les compositions possibles

Paris Saint-Germain: Donnarumma - Hakimi, Beraldo, Pacho, Hernandez - Doué ou Mayulu, Vitinha, Ruiz - Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola

Nice: Bulka - Clauss, Ndayishimyie (Bombito), Bard, Abdelmoumen - Boudaoui, Rosario - Bouanani, Diop, Boga - Laborde

Les côtes probables

Le Paris Saint Germain est largement pour ce duel face à Nice.



